"Hotgirl" Quỳnh Trang cùng cha ruột bị bắt vì tàng trữ 9,5kg ma túy

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-11, PC04 Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công giai đoạn 1 Chuyên án 119A, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ khoảng 13kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 1 ôtô, 2 mô tô, 7 điện thoại di động và hơn 182 triệu đồng... Qua đấu tranh mở rộng, Ban Chuyên án đã xác định thêm các đối tượng có liên quan. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, đó là đóng gói ma túy ngụy trang trong các hàng hóa thông thường, thường xuyên thay đổi quy luật giao nhận hàng, chia nhỏ ma túy để cất giấu ở nhiều nơi, gửi và nhận ma túy thông qua các đơn vị dịch vụ chuyển phát nhanh..vv…