Kẻ lừa đảo “bắt cóc online” dọa cho lãnh đạo công an phường "về vườn"

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc phối hợp với Công an phường Thuận Giao, TP.HCM (tỉnh Bình Dương trước đây) kịp thời ngăn chặn một vụ “bắt cóc online”.

Chiều 17/9, Công an phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai (thuộc TP Long Khánh trước đây) nhận được thông tin trao đổi phối hợp của Công an phường Thuận Giao, TP.HCM về việc hỗ trợ xác minh một cô gái 20 tuổi bị “bắt cóc online” rồi tống tiền gia đình.

Lập tức, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định chị L.H.O (20 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp, hiện là sinh viên một trường của TP.HCM đang thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân về gia đình an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Qua tiếp xúc thì chị O tinh thần hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác với lực lượng công an vì đối tượng bắt cóc khống chế không cho liên lạc với gia đình. Sau khi được giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về “bắt cóc online” tống tiền của bọn lừa đảo thì chị O mới biết mình bị lừa.

...

Theo khai báo của chị O, chị bị đối tượng lừa đảo tự xưng là Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội nói liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Đối tượng này yêu cầu chị phải đi đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình rồi báo về gia đình đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.

Quá trình điều tra, Trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường nghe máy của chị O thì đối tượng lừa đảo tự xưng cấp bậc Trung tá thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội nói rằng: Công an phường Xuân Lập đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của chúng, ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho Trung tá Mạnh “về vườn”.

Công an phường Xuân Lập đã bàn giao hồ sơ và chị O. cho Công an phường Thuận Giao, TP.HCM để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Tác giả: Duy Phương



Nguồn tin: Báo VOV