Houthi tuyên bố tham chiến, Israel thuyết phục Mỹ tấn công Iran

Trong một tuyên bố tối qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, ông Tzachi Hanegbi khẳng định nước này sẽ không dừng chiến dịch tập kích vào Iran, trước khi phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow ở miền Bắc quốc gia Hồi giáo. Cơ sở hạt nhân Fordow là trung tâm làm giàu urani cấp độ cao được xây dựng kiên cố và bảo vệ tốt nhất tại Iran. Cơ sở này nằm sâu khoảng 90m dưới lòng đất, được cho là miễn nhiễm với mọi loại bom và tên lửa mà Israel đang sở hữu. Giới chức Israel khẳng định Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu loại bom có thể xuyên phá và hủy diệt cơ sở hạt nhân Fordow. Vì vậy, tuyên bố tối 17/6 của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, được hiểu là Tel Aviv sẽ chỉ kết thúc chiến dịch tập kích vào Tehran, sau khi lôi kéo được Washington tham gia cuộc chiến.

Đài truyền hình Iran bị tấn công. Ảnh: Reuters



Trước đó, truyền thông phương Tây cũng nhiều lần khẳng định Israel đang tìm cách thuyết phục Mỹ tham gia chiến dịch tấn công vào Iran.

...

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tuyên bố nhóm này sẽ can thiệp và hỗ trợ Iran chống lại Israel, tương tự như cách Houthi đã hỗ trợ người Palestine ở dải Gaza chống lại Israel. Phát biểu với truyền hình Al Jazeera, ông Mohammed al-Bukhaiti, một quan chức cấp cao phòng Chính trị Houthi khẳng định nhóm này đang phối hợp với Iran trong các hoạt động quân sự chống lại Israel. Hôm 15/6 vừa qua, Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của nhóm vũ trang Yemen vào Israel, kể từ khi xung đột Israel - Iran bùng phát sáng 13/6.

Về phản ứng của các quốc gia khu vực, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani hôm qua đã tiến hành điện đàm, thảo luận biện pháp hạ nhiệt chiến sự Israel - Iran. Hai nhà lãnh đạo lên án Israel tấn công vào Iran, coi đó là sự uy hiếp nguy hiểm đối với an ninh toàn khu vực. Từ Abu Dhabi, Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al-Nahyan cảnh báo xung đột Israel - Iran có nguy cơ tạo ra mối đe dọa rộng khắp với khu vực Trung Đông, hối thúc các bên lập tức ngừng bắn và hạ nhiệt chiến sự. Ngoại trưởng UAE cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lập tức can thiệp và ngăn chặn bạo lực tiếp diễn.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV