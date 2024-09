Huyện đảo Bạch Long Vĩ đang mưa to, gió rất mạnh

Bão số 3 vào Cô Tô (Quảng Ninh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Từ tối qua ở huyện đảo Bạch Long Vĩ bắt đầu có gió nhưng nhẹ, đến đêm và rạng sáng nay gió mạnh hơn. Từ khoảng 5h sáng đến hiện tại gió mạnh dần lên, mưa cũng bắt đầu tăng cấp. Đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người, vật nuôi, hoa màu. Một số cây xanh gãy đổ nhỏ" - đại diện huyện đảo Bạch Long Vĩ thông tin với Tuổi Trẻ Online sáng 7-9.

Trước đó, trong chiều và tối qua, những gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 3 đã chính quyền và các lực lượng của huyện đảo Bạch Long Vĩ sơ tán đến những nơi an toàn. Đối với các nhà dân không có mặt tại địa phương, cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an, nhân dân hỗ trợ chằng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng 7-9, tâm bão số 3 đang cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 153km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

7h sáng 7-9, tâm bão số 3 đang cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 153km. Trong ảnh: Gió đang mạnh lên từ rạng sáng nay tại Cô Tô, Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 88 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão. Đây là công điện thứ ba của Thủ tướng để ứng phó với cơn bão này.

Công điện nêu rõ, theo báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 6-9, bão số 3 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Từ ngày 7-9, bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây gió mạnh, mưa lớn (lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm), nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét ở trung du và miền núi.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 86 này 3-9 và số 87 ngày 5-9, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh.

