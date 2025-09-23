Hoảng hốt khi phát hiện người lạ xông vào nhà mình châm lửa tự thiêu

Ngày 23/9, Công an xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông N.V.B. (SN 1985, quê Đồng Tháp) tại căn nhà thuộc ấp Bình Đông, xã Bình Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/9, ông Đ.V.P. (SN 1970, chủ căn nhà trên) đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán của con gái là chị Đ.T.D.M. (SN 1994). Tỉnh giấc, ông P. hoảng hốt khi thấy người ông B. bốc cháy hừng hực ngay khu vực sân có mái che, trước cửa phòng của chị M.

Hiện trường vụ người đàn ông tự thiêu trong nhà người dân.



Ông P. vội phá cửa phòng đưa con gái mình ra ngoài rồi hô hoán cho mọi người xung quanh. Người dân nơi đây chạy đến dùng nhiều vật dụng để dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, ông B. đã tử vong, người cháy đen. Ông P. vội gọi điện báo với Công an.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định, ông B. hành nghề buôn bán dưa hấu, thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã Bình Hòa. Thời gian buôn bán ở đây ông B. không ngủ nhờ nhà của ông P và không xảy ra mâu thuẫn gì với gia đình ông P.

Với những dấu vết tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông B. từ bên ngoài chạy vào nhà ông P., sau đó chế xăng lên người, châm lửa tự thiêu.

Nguyên nhân dẫn đến hành động trên của nạn nhân đang được làm rõ.



Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn

