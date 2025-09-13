Hệ sinh thái Vingroup tăng hạng trong top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Trong danh sách, Vinhomes xếp vị trí số 7, tăng 2 bậc so với năm 2024, tiếp tục là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có 33 khu đô thị đang vận hành trên toàn quốc, cùng nhiều dự án quy mô lớn mới ra mắt thị trường như Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM), khu phức hợp Du lịch và Đô thị Nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng), Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh)...

Hai năm liên tiếp, Vinhomes là thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam. Ảnh: Vingroup

Theo sau Vinhomes là VinFast, giữ vị trí 32, tăng 10 bậc so với năm 2024. Đây là kết quả của chiến lược phát triển xe điện, mở rộng danh mục sản phẩm và hệ thống dịch vụ, cùng kế hoạch xây dựng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ tại nhiều thị trường quốc tế.

VinFast tiếp tục dẫn đầu chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Ảnh: Vingroup

Vinpearl tiếp tục duy trì vị trí 36 trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, đây là lần thứ hai liên tiếp, doanh nghiệp này được Brand Finance đánh giá là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) đạt 97,5/100 và xếp hạng AAA+.

Cũng nằm trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Vincom Retail (vị trí 41) ghi dấu ấn với hệ thống 89 trung tâm thương mại trên toàn quốc, kiến tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực - vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc.

Vinmec đang phát triển mạnh mẽ, với tầm nhìn trở thành hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế. Ảnh: Vingroup

Ở lĩnh vực giáo dục và y tế, Vinschool đứng vị trí 67, tăng 8 bậc so với năm 2024, còn Vinmec tăng 5 bậc lên vị trí 92. Hai thương hiệu này ghi nhận sự tăng trưởng nhờ uy tín trong hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đóng góp xã hội.

Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance, hãng tư vấn định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh công bố, được xem là bảng xếp hạng uy tín, độc lập hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên ba trụ cột: sức mạnh thương hiệu, hiệu quả tài chính và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đây là năm thứ hai liên tiếp, 6 thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy chiến lược phát triển bền vững, đồng thời khẳng định uy tín của Vingroup trên thị trường trong nước và quốc tế.

