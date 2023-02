Hàng loạt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh bị kiểm điểm để xem xét kỷ luật

Sáng 10/2, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị tiến hành họp kiểm điểm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT vì để xảy ra những nhiều sai phạm trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục được nêu tại Kết luận thanh tra số 320/KL-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện các bước tiếp theo, chưa ban hành quyết định xử lỷ kỷ luật.

Trụ sở Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.



Một lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng cho biết, cuộc họp kiểm điểm diễn ra vào chiều 3/2, đây là một trong những trình tự thủ tục để xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, một số nội dung kiểm điểm có căn cứ chưa rõ nên đơn vị đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh sau đó báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để xin ý kiến.

“Đây là một trong những vấn đề dư luận rất quan tâm nên phải làm cẩn trọng, đúng quy định, chắc chắn vì liên quan đến sinh mệnh chính trị của nhiều người” - lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh nói.

Lãnh đạo Sở GD & ĐT Hà Tĩnh phải tự kiểm điểm, gồm: Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc; ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc.

Nguyên lãnh đạo Sở GD & ĐT Hà Tĩnh bị kiểm điểm gồm: Ông Trần Trung Dũng - nguyên Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Trường - nguyên Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Hải Lý - nguyên Phó Giám đốc.

Ông Trần Trung Dũng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Trước đó, Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh qua bài: “Hà Tĩnh: Nhà thầu ‘làm xiếc’ trên thiết bị trường học”.

Theo đó, Kết luận Thanh tra số 320 của UBND tỉnh Hà Tĩnh thanh tra Chương trình 775 (Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ) và các gói thầu mua sắm, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất do Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT làm chủ đầu tư thuộc Đề án 1436 (Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Công ty CP CNTT Lam Hồng - một trong những nhà thầu "làm xiếc" trên giá thiết bị giáo dục.



Kết luận thanh tra đã chỉ ra, các doanh nghiệp, liên danh nhà thầu trúng các gói thầu thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh đã “thổi” giá cao khủng khiếp.

Về trách nhiệm của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Kết luận thanh tra số 320 khẳng định: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các chuyên viên có liên quan (giai đoạn 2017-2020) chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, ký các văn bản đăng ký mua sắm.

Lập hồ sơ mời thầu không đầy đủ các khối lượng theo kết quả thẩm định giá tại gói thầu mua sắm 132 máy chiếu đa năng. Quản lý đầu tư xây dựng các hạng mục để xảy ra sai sót.

Công ty CP Vạn Xuân cũng là một nhà thầu tham gia "thổi giá".



Sở này cũng chịu trách nhiệm liên đới trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các trường THPT trong mua sắm thiết bị, tài sản. Cùng liên đới trách nhiệm với hiệu trưởng các trường mầm non trong việc nghiệm thu nhà banh cầu trượt các gói thầu TB 04.2017, TB 05.2018, cầu thang bộ liên hoàn cầu trường các gói thầu TB 04.2017, TB 09.2019.

