Hàn Quốc huy động lượng lớn cảnh sát cho phiên tòa luận tội Tổng thống

Tuy nhiên, với việc Tổng thống Yoon Suk Yeol được trả tự do, cảnh sát Hàn Quốc phải điều chỉnh hoạt động an ninh hiện nay. Theo đó, lực lượng cảnh sát không chỉ phải tăng cường mức độ an ninh tại dinh thự Hannam nơi Tổng thống Yoon Suk Yeol trở về, mà còn phải đưa ra các kế hoạch mới trong trường hợp ông đích thân xuất hiện vào ngày tuyên án.

Theo Yonhap, hiện cảnh sát Hàn Quốc đã lên kế hoạch triển khai 5.000 cảnh sát chống bạo động từ 88 đơn vị vào ngày trước khi tòa ra phán quyết và 9.000 người từ 144 đơn vị vào ngày ra phán quyết, đến khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp và khu vực quảng trường Gwanghwamun - nơi những người biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội dự kiến sẽ tập trung.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, với khoảng 130.000 cảnh sát trên toàn quốc, cảnh sát nước này có thể huy động 10% lực lượng để triển khai đảm bảo an ninh cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Lực lượng cảnh sát cũng có kế hoạch triển khai khoảng 40 đơn vị tới các đại sứ quán Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh và Canada, dinh thự của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Tòa án Quận trung tâm Seoul và Tòa án Quận phía Tây, trụ sở của đảng Quyền lực Nhân dân và đảng Dân chủ Hàn Quốc, các cơ quan truyền thông lớn và dinh thự của Thủ tướng Han Duck Soo - nơi những người biểu tình có thể tấn công. Hoạt động an ninh này bao gồm việc huy động khoảng 30 chỉ huy ở cấp cảnh sát trưởng hoặc cao hơn và 620 thiết bị, gồm xe buýt cảnh sát và xe đặc chủng.

Trước đó, ngày 8-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đang bị đình chỉ chức vụ do luận tội, đã được trả tự do sau 52 ngày bị tạm giam. Dư luận nước này đã có phản ứng trái chiều. Đảng cầm quyền Quyền lực Quốc dân hoan nghênh quyết định này và kêu gọi Tòa án Hiến pháp xem xét phán quyết của tòa trong phiên xét xử luận tội. Ngược lại, đảng đối lập chính Đảng Dân chủ đã chỉ trích mạnh mẽ việc trả tự do cho ông Yoon và yêu cầu Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất ông trong phán quyết sắp tới.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tòa án Hiến pháp dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào giữa tháng 3. Theo đó, tòa sẽ quyết định việc ông Yoon chính thức bị cách chức Tổng thống hoặc được phục chức.

