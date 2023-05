Hai vợ chồng săn 'tôm bay' trên đồng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Your browser does not support the video tag.

Video: Hai vợ chồng vượt 130km săn châu chấu

Anh Bùi Văn Tôn (31 tuổi) cùng vợ Lê Thị Huệ (29 tuổi) trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chạy xe máy vượt 130km đến các cánh đồng ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh để bắt châu chấu. Loại côn trùng này dân gian gọi là "tôm bay", được xem là một món ăn đặc sản, nhiều người ưa chuộng.

Do phải di chuyển quãng đường dài nên vợ chồng anh Tôn dậy từ 3h để chuẩn bị nước uống và thức ăn nhẹ, đến 3h30 thì xuất phát. “Để tránh nắng nóng đỉnh điểm chúng tôi phải dậy từ sáng sớm, sau 4-5 tiếng vợt châu chấu thì phải nhanh quay về để kịp nhập cho thương lái. Nếu để quá lâu châu chấu sẽ bị chết và giảm giá tiền”, anh Tôn mồ hôi nhễ nhãi nói.

Theo kinh nghiệm của anh Tôn, vào sáng sớm châu chấu sẽ dính sương khó thể bật nhảy và bay, đây là thời điểm vàng để săn loài côn trùng này. Châu chấu thường có nhiều từ tháng 3 đến tháng 7. Thông thường tháng 3 sẽ có nhiều châu chấu non, và tháng 7 có nhiều châu chấu già.

Quá trình vợt châu chấu anh Tôn sẽ đi trước, chị Huệ vợt lại phía sau để tránh bỏ sót “tôm bay”.

...

Loại vợt anh Tôn sử dụng để bắt châu chấu được quấn bằng túi nylon, miệng vợt rộng 60 – 70cm, gắn với cán tre dài gần 3 m.

Gần 10h, dưới cái nắng chói chang, anh Tôn cùng vợ vẫn miệt mài dùng vợt khua đi khua lại nhiều vòng xuống các bãi cỏ để châu chấu sa vào vợt.

Cứ khoảng 15 phút, chị Huệ lại đổ châu chấu từ đáy vợt vào bao đựng 1 lần.

Hàng trăm con châu chấu bị dính vào đáy vợt không thể thoát ra ngoài.

Tuy công việc vất vả, phải dậy đi từ sáng sớm và về đến nhà khi chiều muộn tuy nhiên với vợ chồng anh Tôn đây là nghề “hái” ra tiền, không phải bỏ ra nhiều vốn. Cũng nhờ nghề này mà vợ chồng anh có đủ tiền để nuôi 2 con nhỏ ăn học.

"Châu chấu non được thương lái mua với giá 200.000-250.000 đồng/kg, dùng trong các nhà hàng, quán nhậu. Còn châu chấu già bán 180.000 – 200.000 đồng/kg đem nhập làm thức ăn cho chim. Một ngày hai vợ chồng tôi kiếm được gần 1 triệu đồng, số tiền này tuy không dư giả nhưng đủ để nuôi 2 con nhỏ ăn học", chị Huệ chia sẻ.

Châu chấu hay còn gọi là hoàng trùng, thân màu xanh vàng, lục vàng hoặc nâu bóng. Đầu châu chấu hình tam giác tù, râu sợi ngắn và mỏng, bụng có ngấn, hai chân sau to hơn hai chân trước. Con nhỏ thân dài 1-2 cm, khi trưởng thành dài 3-4 cm.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News