Hải quan Hà Tĩnh: Không ngừng khơi thông “dòng chảy” hàng hóa

Công chức Hải quan Vũng Áng tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ



Nỗ lực từ cảng biển, đường bộ

Những giải pháp đồng bộ và linh hoạt mà Hải quan Hà Tĩnh triển khai những tháng đầu năm đã tác động tích cực đến công tác thu ngân sách trong toàn đơn vị. Tính đến ngày 31/5, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6.000 bộ tờ khai thông quan, tăng 3% so với cùng kỳ 2022 với tổng kim ngạch XNK đạt 2.321,8 triệu USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2022, thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, đạt 30% dự toán được giao. Trong đó, chỉ tính riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt 3.000 tỷ đồng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu đạt 268 tỷ đồng....

Đà sụt giảm lượng hàng hóa XNK trong quý 1 đã dẫn đến công tác thu NSNN qua địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Tĩnh giảm mạnh. Trước tình hình đó, Hải quan Hà Tĩnh đã ban hành công văn chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách; trực tiếp làm việc với DN để triển khai các giải pháp cụ thể, nhất là đồng hành cùng DN trọng điểm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Theo ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, Công ty Formosa Hà Tĩnh là DN đóng góp hơn 90% số thu ngân sách cho đơn vị. Trong quý 1, DN gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên hạn chế NK nguyên vật liệu đầu vào, vì vậy số thu ngân sách của Hải quan Hà Tĩnh giảm 37,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, ngay từ đầu tháng 4, thép và phôi thép của Formosa Hà Tĩnh là nhóm hàng đạt kim ngạch XK tăng cao nhất. Trong tháng 5 vừa qua, Formosa Hà Tĩnh đã liên tục làm thủ tục XK nhiều đơn hàng thép, phôi thép và NK nhiều nguyên liệu than, quặng… qua đó đóng góp số thuế lớn vào NSNN. Số liệu thống kê 5 tháng đầu năm cho thấy, kim ngạch XK thép và phôi thép Formosa Hà Tĩnh ước đạt gần 1,076 tỷ USD, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mặt hàng chiếm hơn 92% tổng kim ngạch XK qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng, tính đến ngày 31/5, đơn vị đã làm thủ tục XK cho 598 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, các mặt hàng chiếm tỷ trọng XK lớn bao gồm: thép đạt hơn 734 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ; phôi thép đạt 345 triệu USD, tăng 79,8% so với cùng kỳ…

Ông Đào Chí Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết, thời điểm này hoạt động XNK hàng hóa tại cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương sôi động trở lại. Bởi bước sang quý 2, các DN đã đẩy mạnh bứt phá tìm kiếm thị trường, XK hàng hóa đi các nước tăng mạnh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính để các DN XK mở tờ khai, đảm bảo thông quan hàng hóa trong mọi thời điểm một cách nhanh nhất, hỗ trợ cho DN cũng như thúc đẩy hoạt động XK qua địa bàn.

Song song với hoạt động tại tuyến cảng biển, tại tuyến đường bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Lê Minh Đức cho biết, do được tăng cường hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý, DN đẩy mạnh NK hàng tiêu dùng như: nông sản, nước giải khát, mỹ phẩm, gỗ... Theo đó, thời điểm này, mọi hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo diễn ra hết sức sôi động. Ngoài giải pháp tăng cường hỗ trợ DN, đơn vị cũng triển khai rà soát, đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại để chống thất thu ngân sách. Theo đó, những DN có dấu hiệu nghi ngờ gian lận thương mại sẽ thực hiện chuyển luồng, kiểm tra để chống buôn lậu triệt để.

Tính đến ngày 31/5, tổng kim ngạch XNK hàng hóa qua địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đạt 155,8 triệu USD, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2022, qua đó thu ngân sách đạt 268 tỷ đồng, bằng 52,5% chỉ tiêu được giao và tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Bố trí cán bộ công chức trực 24/24 giờ

Theo ông Đinh Văn Hòa, dự báo ngay từ đầu quý 2, bằng các giải pháp khơi thông dòng chảy cho hàng hóa XNK trên các tuyến, Hải quan Hà Tĩnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Trong đó, Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cắt giảm chi phí không cần thiết cho DN, kịp thời hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động XNK; bố trí CBCC trực 24/24 giờ để bảo đảm thông quan hàng hóa cho DN một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, Hải quan Hà Tĩnh chú trọng công tác nắm bắt thông tin, tiên phong đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế cho DN với những hành động cụ thể, hiệu quả; quan tâm hỗ trợ các DN, dự án mới thành lập, đi vào hoạt động, DN lần đầu mở tờ khai. Ngoài khẩn trương xử lý những vấn đề phát sinh có tính chất thời điểm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số hiện đại hóa hải quan mang tính chất dài hơi để tạo thuận lợi thương mại, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho DN.

Song song với công tác tạo thuận lợi cho các DN, Hải quan Hà Tĩnh cũng sẽ tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu qua trị giá, mã số hàng hóa... nhất là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để chống buôn lậu và gian lận thương mại để ngăn chặn, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận... xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường.

Đồng thời, để đẩy mạnh hoạt động XK, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ các chính sách phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, XK; rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các chính sách hỗ trợ liên quan đến XK giai đoạn tới. Ngoài ra, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành để hỗ trợ tối đa cho DN nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giúp các DN hồi phục và phát triển ổn định, thu hút thêm đầu tư mới, góp phần tạo nguồn tăng thu vững chắc cho NSNN.

Hải quan Hà Tĩnh đã và đang phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Hà Tĩnh... trao đổi, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình triển khai thực hiện quy định liên quan đến quy tắc xuất xứ, thương mại đầu tư, các hiệp định thương mại tự do từ đó có kế hoạch hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Tác giả: Nụ Bù

Nguồn tin: haiquanonline.com.vn