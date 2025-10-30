Hai nhân viên quán karaoke làm chuyện tày trời

Ngày 29-10, TAND Khu vực 6 (tỉnh Quảng Trị) tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Hoàng Văn Lý (35 tuổi) và Nguyễn Trần Công Đạt (19 tuổi; cùng ngụ tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hoàng Văn Lý và Nguyễn Trần Công Đạt là nhân viên của một quán karaoke tại xã Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Vào tối 19-2-2024, một nhóm 4 người gồm 2 nam và 2 nữ đến quán này thuê phòng hát karaoke.

Hoàng Văn Lý và Nguyễn Trần Công Đạt tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Minh Lê



Tại đây, nhóm khách có nhu cầu mua ma túy để sử dụng, Đạt đã đến trao đổi với Lý và Lý đã cung cấp cho khách 2 viên ma túy loại MDMA và 1 túi nilon chứa ma túy loại ketamine rồi bỏ trong bao thuốc lá đưa vào phòng hát.

Đến 21 giờ cùng ngày, có nhóm khách gồm 12 người đến thuê phòng hát karaoke và có nhu cầu sử dụng ma túy. Tại đây, Lý đã cung cấp cho nhóm khách kể trên 6 viên ma túy MDMA và một túi nilon ma túy ketamine.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện và lập biên bản vi phạm, thu giữ nhiều tang vật.

Qua kiểm tra, xét nghiệm, các khách hát karaoke tại hiện trường đều dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra, Lý và Đạt thành khẩn khai nhận đã cung cấp ma túy và chứa chấp cho khách hát karaoke sử dụng.

Tại phiên tòa, Lý và Đạt đã cúi đầu nhận tội và mong được pháp luật khoan hồng. Căn cứ những quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Lý 14 năm 3 tháng tù; Nguyễn Trần Công Đạt 8 năm, 4 tháng tù.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động