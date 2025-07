Hai anh em song sinh người Việt qua đời trong vụ tai nạn giao thông tại Đức

Hôm thứ sáu vừa qua (18-7), một lễ tưởng niệm cho hai anh em song sinh người Việt đã được tổ chức tại nhà thờ Thánh St. Petri Hauptkirche. Theo tờ "Mopo", hàng trăm người đã đến để tiễn biệt. Buổi lễ cũng được quay video để gia đình họ ở Việt Nam tham dự từ xa. "Đó là hai người bạn tuyệt vời chỉ đến một lần trong đời. Hai người có quá nhiều dự định và nghĩ rằng mình có rất nhiều thời gian", Brian, một người bạn thân của cặp song sinh, chia sẻ với tờ "Mopo". Khi những bài hát như "Morning Has Broken" của Cat Stevens và "My Heart Will Go On" của Céline Dion vang lên, nhiều người đến dự lễ tang đã bật khóc.