Hai anh em ruột gây án chỉ vì 100 ngàn đồng

Tối 15.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nghi Xuân, bắt giữ 2 anh em Cao Thái Sơn (SN 2005) và Cao Thái Khang (SN 2007 - em ruột của Sơn, cùng trú tại khối Hưng Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai anh em ruột Cao Thái Sơn và Cao Thái Khang bị bắt tại CQĐT



Trước đó, vào khoảng 2h10 sáng ngày 12.7.2025, chị N.T.T (SN 1983, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều khiển xe máy đi trên tuyến tỉnh lộ 546 (đoạn qua địa phận xã Nghi Xuân) thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt ép xe vào lề đường.

Không kịp phản ứng, chị T. bị kề dao vào cổ, cướp đi số tiền trong túi khoảng 100 ngàn đồng rồi lên xe tẩu thoát.

...

Tính chất manh động của các đối tượng đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Nghi Xuân nhanh chóng tổ chức lực lượng, triển khai truy bắt nóng.

Sau gần 48 giờ, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định danh tính và bắt giữ thành công 2 anh em Cao Thái Sơn và Cao Thái Khang.

Được biết, Cao Thái Sơn từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại CQĐT, 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp trong đêm.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa