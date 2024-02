Hà Tĩnh: Xử phạt 15 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

Theo đó, trong năm 2023 Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính với 14 tổ chức, cá nhân và tham mưu chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức với tổng số tiền 811.072.000 đồng.

Cụ thể, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt 35.000.000 đồng đối với ông Lê Mạnh Hùng, chủ trang trại chăn nôi lợn thịt, xã Hương Trà, huyện Hương Khê vì VPHC trong lĩnh vực Môi trường; Ông Nguyễn Hải Triều, Chủ trang trại chăn nuôi lợn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 35.000.000 đồng; Công ty CP Vật liệu xây dựng Lam Hồng, Mã số thuế 3001678837, địa chỉ Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước với số tiền là: 15.000.000 đồng; Công ty TNHH Growmax Hà Tĩnh, Mã số thuế 3002259998, địa chỉ TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 45.000.000 đồng; Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ trang trại chăn nuôi giống lợn thương phẩm tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường và Tài nguyên nước với số tiền là: 50.000.000 đồng;

Trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công thương miền trung, Mã số thuế 3000903254, địa chỉ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Môi trường với số tiền là: 71.000.000 đồng; Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ dự án chăn nuôi lợn nái ngoại theo hướng công nghiệp quy mô 600 con tập trung tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 17.815.000 đồng; Công ty CP Tập đoàn công nghiệp VN1, Mã số thuế 3000344895, Chủ dự án khai thác mỏ đá phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Khoáng sản, số tiền là: 103.962.000 đồng; Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát miền Trung, Mã số thuế 3600800885-002, Chủ dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hà Tĩnh.vn tại Thôn Mỹ Tân - Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 15.000.000 đồng; Bà Đỗ Thị Dung Hoa, Chủ Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại vùng khe Chanh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 8.570.000 đồng; Ông Phan Văn Diên, Chủ Trang trại chăn nuôi tổng hợp vùng Đồng Mồ, thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 27.987.000 đồng; Công ty CP xây dựng và thương mại An Vạn Lộc, Mã số thuế 3001323986, chủ Dự án thủy điện Đá Hàn xã Hoà Hải, huyện Hương Khê bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 27.987.000 đồng; Công ty Cổ phần Lạc An, Mã số thuế 3001323986, chủ Dự án mỏ đá khe Sủm Ao, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực Khoáng sản, với số tiền là: 80.000.000 đồng; Công ty CP thương mại Anh Bảo, Mã Số thuế 3001124892, chủ Dự án Khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Liên - Kỳ Phương, phường Kỳ Liên thị xã Kỳ Anh, theo Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở, xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, với số tiền là: 18.378.000 đồng.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt số tiền là: 228.000.000 đồng đối với Công ty TNHH KC Hà Tĩnh, Địa chỉ Km09, đường tránh TP, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Mã số Thuế 3001338830, về việc buộc thực hiện khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực Đất đai.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn