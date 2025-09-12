Hà Tĩnh: Xe máy điện v.a c.h.ạ.m xe tải, người phụ nữ t.ử v.o.n.g tại chỗ

Khoảng 7h ngày 12/9, tài xế Dương Kim C. (SN 1995, xã Thạch Lạc) điều kiển xe tải mang BKS: 38C-19447 di chuyển từ phường Thành Sen đi hướng xã Toàn Lưu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT.



Khi di chuyển tới khu vực ngã tư giao giữa đường Vũ Quang với đường Lê Hồng Phong (phường Thành Sen) thì xảy ra va chạm với xe máy điện do chị Phạm Thị S. (1975, xã Thạch Xuân) điều khiển.

...

Cú va chạm mạnh khiến chị S. tử vong tại chỗ, xe máy điện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

