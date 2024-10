Hà Tĩnh: Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 40.801 tỷ đồng

Dự án Khu công nghiệp VSIP đạt 230 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng).

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công; nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ; các tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình, dự án…

Theo đó, 9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 40.801 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm và tăng 14,36% so cùng kỳ năm trước. Đánh giá của ngành Thống kê cho thấy, mức tăng này chủ yếu nhờ đóng góp của các dự án lớn khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 14.397 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số dự án trọng điểm Trung ương triển khai trên địa bàn như: Dự án cao tốc Bắc - Nam đạt 6.186 tỷ đồng (gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu giải phóng mặt bằng), dự án đường dây 500kV mạch 3 đạt 2.109 tỷ đồng.

... Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai các phần việc với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư ngoài Nhà nước ước đạt 12.293 tỷ đồng, giảm 15,78% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động đầu tư từ khu vực doanh nghiệp còn khó khăn. Vốn đầu tư thực hiện khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 14.111 tỷ đồng, giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp trong giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng; quan tâm chú trọng xúc tiến đầu tư, thu hút dự án; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn