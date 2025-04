Hà Tĩnh: Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ quý I/2025 ước đạt 24.390 tỷ đồng

Quý I/2025 là quý có tháng trùng với tết Nguyên đán, diễn ra nhiều hoạt động nổi bật chào Xuân Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân năm mới nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng va sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, sự ấm lên của thị trường bất động sản đã tác động tích cực đến doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ vẫn là nhóm chiếm doanh thu lớn và tăng trưởng ổn định bên cạnh đó các nhóm ngành dịch vụ cũng có doanh thu cao hơn so với quý trước và tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh vận tải trong quý I/2025 hoạt động khá nhộn nhịp và tăng trưởng ổn định. Vận tải hành khách có xu hướng giảm sau Tết, nhưng vận tải hàng hóa và hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển tích cực nhờ sự tăng trưởng trong hoạt động xây dựng và điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Sự đầu tư vào hạ tầng và công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của hoạt động dịch vụ kho bãi tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức bán lẻ của Hà Tĩnh vẫn là nhóm chiếm doanh thu lớn và tăng trưởng ổn định trong quý I/2025.



Theo thống kê của cơ quan chức năng Hà Tĩnh, tổng doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn trong quý I/2025 ước đạt 24.390,2 tỷ đồng, tăng hơn 2,65% so với quý trước và tăng hơn 9,56% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 22.191,55 tỷ đồng, tăng 2,27% so với quý trước và tăng 9,97% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động kinh doanh vận tải ước đạt 2.198,65 tỷ đồng, tăng 4,96% so với quý trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I, doanh thu ước đạt 18.885,75 tỷ đồng, tăng 3,49% so với quý trước và tăng 9,71% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu tăng trưởng khá như: Nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 9.872,78 tỷ đồng, tăng 19,23%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình ước đạt 2.625.92 tỷ đồng, tăng 15,76%; hàng may mặc ước đạt 1.178,48 tỷ đồng, tăng 4,2%....

Quý I/2025, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 2.091,3 tỷ đồng, mặc dù giảm 8,19% so với quý trước, nhưng so cùng kỳ tăng 8,43%. Cụ thể, doanh thu lưu trú ước đạt 59,09 tỷ đồng, tăng 16,08% so với quý trước và tăng 9,69% so với cùng kỳ; ăn uống ước đạt 2.013,44 tỷ đồng, giảm 9,16% so với quý trước nhưng tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước; du lịch lữ hành đạt 18,77 tỷ đồng, tăng 82,8% so với quý trước và tăng 15,59% so với cùng kỳ năm trước.

...

Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.214,5 tỷ đồng, tăng 3,56% so với quý trước và tăng 10,03% so với cùng kỳ năm trước. Với việc thị trường bất động sản trên địa bàn đang có dấu hiệu ấm dần lên từ đầu năm khiến doanh thu nhóm hàng này ước đạt 286,18 tỷ đồng, tăng đến 27,98%.

Quý I/2025 vận tải hàng hóa và hoạt động logistics trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục phát triển tích.



Hoạt động kinh doanh vận tải trong quý I/2025 doanh thu ước đạt 2.198,65 tỷ đồng, tăng 4,96% so với quý trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 435,16 tỷ đồng, tăng 24,28% so với quý trước và tăng 6,90% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa ước đạt 1.355,19 tỷ đồng, tăng 1,31% so với quý trước và tăng đến 24,70% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 389,59 tỷ đồng, giảm 5,78% so với cùng kỳ năm trước.

Để phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các giải pháp: Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics; chủ động dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát cung - cầu hàng hóa trên địa bàn; tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, tăng cường xúc tiến du lịch, liên kết vùng, chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Hướng dẫn nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, sớm triển khai các dự án du lịch, dịch vụ, ven biển.

Với những kết quả tích cực trong quý I/2025 là tiền đề, cơ sở để cơ quan chức năng Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu về doanh thu thương mại - dịch vụ năm 2025, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn