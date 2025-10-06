Hà Tĩnh thu ngân sách đạt trên 15 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết, 9 tháng đầu năm, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 9 tháng đạt trên 5.809 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch của Trung ương giao.

Về công tác chỉ đạo, tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng cái dự án và từng chủ đầu tư.

(Ảnh minh họa)



Về các dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh đã tập trung triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đã khởi công khu tái định cư đầu tiên. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các khu tái định cư còn lại.

Theo ông Hà, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,05%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng, đạt 85% dự toán. Thu hút đầu tư đạt trên 107.500 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 đạt trên 80.000 tỷ.

...

Các dự án công nghiệp trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành thương mại tổ máy 1 và dự kiến vận hành tổ máy 2 vào cuối năm 2025. Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast đã khánh thành giai đoạn 1 với công suất 200 xe. Khu công nghiệp Vinhome Vũng Áng đã được khởi công vào ngày 19 tháng 8 năm 2025.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo kịp thời việc chuyển tiếp quản lý thực hiện các dự án đầu tư công khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Thành lập các cái tổ công tác ở cấp huyện trước đây và duy trì thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để đảm bảo giải quyết các vướng mắc cũng như đảm bảo các dự án được triển khai và giải ngân thông suốt.

Về khắc phục hậu quả thiên tai, ông Hà cho biết, 9 tháng năm 2025, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão, trong đó cơn bão số 5 và số 10 rất mạnh, gây nhiều thiệt hại. Hiện tỉnh đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

