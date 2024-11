Hà Tĩnh: Thêm 6 công trình được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia

Di tích quốc gia lăng mộ Hà Công Trình (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) - 1 trong 6 công trình được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia lần này.

Theo đó, 6 công trình được xếp hạng cấp quốc gia lần này gồm: Mộ và đền thờ Nguyễn Hoành Từ (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà); đền thờ Nguyễn Văn Mạo (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc); mộ và nhà thờ Nguyễn Phi Sài (thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Long, huyện Thạch Hà); nhà thờ Lê Đắc Toàn (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ); mộ Nguyễn Huy Tựu (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc); lăng mộ Hà Công Trình (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Các di tích được xếp hạng cấp quốc gia lần này đều là những công trình gắn liền với các danh nhân Hà Tĩnh có nhiều công lao đóng góp cho quê hương, đất nước như: Danh nhân Nguyễn Hoành Từ (1536 – 1599) là người xã Phất Náo, nay là xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà). Năm 42 tuổi, ông đỗ Tiến sỹ Nhị giáp chế khoa; đầu niên hiệu Quang Hưng (1578), giữ chức Tả thị lang bộ Lại. Nguyễn Hoành Từ là người giỏi làm thơ, thông thạo y học, địa lý, thiên văn, đã có nhiều công lớn với triều đình lúc bấy giờ.

Danh nhân Lê Đắc Toàn (1622-1673) quê ở xã Yên Hồ (huyện Đức Thọ). Ông là con nhà nghèo nhưng rất thông minh. Năm 1652, ông đậu Tam giáp đồng Tiến sỹ, được khắc tên văn bia Quốc Tử Giám Hà Nội. Ông từng giữ chức Tham chính xứ Sơn Nam, đốc thị Nghệ An, về sau được thăng Thiêm đô ngự sử, tước tử. Sau khi qua đời, ông được vua truy tặng Hữu thị lang Bộ Công.

Danh nhân Nguyễn Huy Tựu (1690 - 1750) quê ở làng Trường Lưu nay thuộc xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc). Ông từng đỗ Tam trường khoa thi Hội Tân Sửu (1721), từng giữ chức Huấn đạo Trường Khánh, sau lên chức Tri phủ Trường Khánh, Thiêm sự viện Thiêm sự, nhiều lần tham gia chiến trận dưới sự chỉ huy của Nguyễn Nghiễm. Năm 1749, ông được phong tước là Khiết Nhã nam, cùng năm đó làm Tham chính Thái Nguyên. Năm 1767 được tặng thăng Tả thị lang Bộ Công, lại được tặng hàm Thượng thư Bộ Công, tước là Khiết Nhã hầu và được gia tặng tước vương Anh Liệt Đại vương vào năm 1783. Đến triều Nguyễn được phong Dực bảo Trung hưng Đôn ngưng tôn thần…

Đến nay, Hà Tĩnh đã có 93 di tích quốc gia. Việc các công trình được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là cơ sở để các cơ quan chức năng, địa phương sở hữu di tích tăng cường hơn nữa việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản trong đời sống.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây dựng