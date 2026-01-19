Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô, pano, biểu ngữ được trang hoàng chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh



Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Các tuyến đường quanh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang trí các chậu hoa, tiểu cảnh và pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh



Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

... Pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV được đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng, và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu. Ảnh: Hải Anh



Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành đúng quy định của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ"; bảo đảm sự hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm và triển vọng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

