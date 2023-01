Hà Tĩnh: Phê chuẩn khởi tố đối tượng không cứu giúp người bị TNGT

Tin từ VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng, SN 1991, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo quy định tại khoản 1 Điều 132 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 2/10/2022, tại tại Km 491+390 thuộc tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang BKS 38P1 - 053.18 do Nguyễn Công Phường, SN 1991, trú tại thôn Lai Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quang Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển theo hướng thành phố Hà Tĩnh đi thành phố Vinh với xe ô tô BKS 84L-4036 do Nguyễn Thị Hằng điều khiển (Hằng đang dừng xe ô tô lại bên lề đường để xuống đi vệ sinh).

Trên xe ô tô lúc này có Vương Kim Trực, SN 1985 và Vương Đình Quang, SN 2003, đều trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau va chạm, Vương Kim Trực, Vương Đình Quang tỉnh giấc và chứng kiến thấy xe mô tô và Nguyễn Công Phường ngã ra giữa đường, nằm trên làn xe cơ giới, sát với giải phân cách cứng.

Lúc này Nguyễn Thị Hằng lên xe ô tô điều khiển để đi tiếp, để mặc Nguyễn Công Phường và xe mô tô tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngày sau đó, xe ô tô tải (đông lạnh), nhãn hiệu HINO, màu trắng, mang BKS 49C-103.19 do Tưởng Văn Danh, SN 1993, trú thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc chạy tới, do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên đã cán qua người của anh Nguyễn Công Phường và va chạm với xe mô tô.

Hậu quả: anh Nguyễn Công Phường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tưởng Văn Danh, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

