Hà Tĩnh: Nỗ lực đưa Cảng cá Cửa Nhượng hoàn thành, bàn giao sử dụng vào cuối năm

Tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 467, về việc đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung, sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh được bố trí 400 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án, trong đó có dự án Cảng cá Cửa Nhượng với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Đây là một trong các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung, tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến tháng 01/2024, dự án này mới được đưa vào triển khai xây dựng.

Nhiều tháng nay, tại khu vực bãi biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), máy móc cùng những tốp công nhân đang khẩn trương đào cát, chở đá đắp đê chắn cát để thực hiện dự án xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng. Để kịp tiến độ, nhà thầu sử dụng 4 máy đóng cọc, 6 xà lan cỡ vừa và lớn, 3 tàu hút cát đảm bảo công suất 5.000m3 cát/ngày đêm. Đến nay, tuyến đê chắn cát đã thi công hoàn thành công tác lõi đá thân đê dài 780m với tổng khối lượng 35.000/43.000m3 đá.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho biết, đến nay khu vực cầu cảng hiện tại đồng bộ các hạng mục chính: Nạo hút khu nước trước cảng (hút 130.000/225.000 khối cát biển); hoàn thành công tác đóng 340 cọc của tuyến kè (kè dài 460m kè); thi công đắp nền tuyến đường nội bộ 600m.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm: “Toàn dự án hiện đạt 40% khối lượng. Đây là công trình đa hạng mục, áp lực tiến độ rất lớn nên các nhà thầu thi công tập trung cao độ. Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thi công chi tiết, bài bản, không chồng lấn để đơn vị khác xây dựng hạ tầng. Dự kiến trước mùa mưa bão (tháng 9 năm nay) sẽ hoàn thành các hạng mục chính như tuyến đê chắn cát, bến cập tàu, tuyến kè”.

Khi hoàn thành, Cảng cá Cửa Nhượng sẽ đáp ứng quy mô cảng cá cấp II với các tàu công suất 400CV cập cảng, năng lực cập tàu đạt 100 lượt/ngày, lượng thủy sản qua cảng khoảng 16.000 tấn/năm.

Các hạng mục công trình giao thông của dự án gồm: Bến cập tàu từ 150CV tới 400CV; bến cập tàu dưới 150CV; bãi tiếp nhận thủy sản diện tích 2.400m2; nạo vét luồng vào cảng và khu vực vùng nước trước cảng; hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; kè bờ, đê ngăn cát, đường nội bộ trong cảng.

Những hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dân dụng khác gồm: Nhà điều hành 2 tầng; nhà tiếp nhận thủy sản; nhà tập kết chất thải rắn; nhà thanh tra; khu nhà vệ sinh; hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, thoát nước mưa; điện chiếu sáng…

Anh Phan Ngọc Thành, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Công (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang thi công hạng mục bến cập tàu 400CV, gia công cốt thép bệ tựa tàu. Dự kiến trước mùa mưa bão, hạng mục này bến cập tàu sẽ hoàn thiện.

Theo nhiều ngư dân địa phương, từ trước đến nay, tàu thuyền neo đậu tại khu vực Cửa Nhượng rất khó khăn do tình trạng bồi lắng. Khi đánh bắt về, họ phải neo đậu ở xa nên việc vận chuyển hải sản về bờ khó khăn. Đặc biệt, vào những ngày mưa bão, ngư dân luôn bất an vì không có nơi neo đậu an toàn. Dự án khi hoàn thành hứa hẹn giúp ngư dân địa phương vững vàng bám biển, thuận lợi trong việc ra khơi, đưa cá vào bờ bán cho thương lái, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án có tổng giá trị đầu tư 60 tỷ đồng song do gặp phải nhiều vướng mắc, nên công trình mới được khởi công vào ngày 15/5. Với tiến độ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12 năm nay, chủ đầu tư đang đốc thúc nhà thầu thi công xuyên suốt, đảm bảo nhiệm vụ đề ra.

