Hà Tĩnh: Nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao

Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính tạo sự thông thoáng cho người nộp thuế nhằm tăng thu ngân sách những tháng cuối năm.



Theo đó, có 8 sắc thuế đã hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113% (tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 104% (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022); thu từ hoạt động xổ số đạt 182% (tăng 58% so với cùng kỳ năm 2022); thu khác ngân sách đạt 166% (tăng 93% so với cùng kỳ năm 2022); thu hoa lợi công sản, đất công ích tại xã đạt 192% (tăng 112% so với cùng kỳ năm 2022); thu tiền thuê đất đạt 109%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 153%; thu hồi vốn lợi nhuận sau thuế đạt 111%.

Có 6 địa phương đã hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: Huyện Can Lộc đạt 153%; thị xã Hồng Lĩnh đạt 136%; thị xã Kỳ Anh đạt 111%; thành phố Hà Tĩnh đạt 102%; huyện Cẩm Xuyên đạt 105%; huyện Hương Khê đạt 100%.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính tạo sự thông thoáng cho người nộp thuế nhằm tăng thu ngân sách. Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tăng cường các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách nội địa năm 2023.

Tác giả: Vân Hà

Nguồn tin: Báo Xây Dựng