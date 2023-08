Hà Tĩnh: Nguy cơ mất an toàn tại dự án 266 tỷ vì thi công trong hành lang lưới điện

Đường dây điện trung tại tuyến đường dự án 266 tỷ.



Theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về thực trạng bất cập, mất an toàn tại Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh tại xã Lộc Yên (Hương Khê - Hà Tĩnh).

Nguồn tin cho biết, quá trình thi công dự án nói trên trùng với đường dây điện trung thế 10 kV chạy qua địa bàn. Hàng ngày các máy móc, phương tiện, con người hoạt động ngay trong hành lang lưới điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Điều đáng nói là, quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị thi công không liên hệ, phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện để thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công trong hành lang lưới điện.

Thi công dưới chân cột điện trung thế



Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các đơn vị thi công vẫn ồ ạt triển khai các hàng mục như đào nền, san lấp ngay trong hành lang lưới điện. Đến sáng 31/7, tại nhiều vị trí trên tuyến một khối lượng đất lớn đã được nhà thầu san lấp. Hệ thống cột điện cùng dây dẫn điện và nền đường là rất thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Được biết, dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (QLDA ĐTXD CTGT) tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 266 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phú Tài miền Trung - Công ty TNHH Vĩnh Phúc - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông.

Để đảm bảo tiến độ công tác GPMB và triển khai dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi UBND huyện Hương Khê, Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh cùng các đơn vị có liên quan. Tại CV số 1851/UBND-GT ngày 17/4/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có giao trách nhiệm cho UBND huyện Hương Khê trong việc GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

...

Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 30/4/2023, UBND huyện Hương Khê phải hoàn thành di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường điện (22kV, 04kV…) bàn gia mặt bằng cho Chủ đầu tư. Yêu cầu là vậy, tuy nhiên suốt nhiều tháng qua các hạng mục của dự án vẫn được nhà thầu thi công dưới đường dây điện trung thế 10kV.

Nhiều vị trí vi phạm hành lang lưới điện trên dự án.



Trả lời Báo Pháp luật Việt Nam về vấn đề này, ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê cho biết: “Quá trình thi công Chủ đầu tư và đơn vị thi công không liên hệ, phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện để thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công trong hành lang lưới điện. Hiện tại, có nhiều điểm hết sức nguy hiểm do nền đường được nâng cao ngay dưới hành lang lưới điện. Khi chúng tôi phát hiện sự việc, Điện lực Hương Khê đã lập biên bản và nhiều lần phát văn bản thông báo mức độ nguy hiểm tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được khắc phục”.

Trước đó, ngày 21/6/2023 Điện lực huyện Hương Khê đã lập biên bản hiện trạng nêu rõ sự bất cập và yêu cầu Chủ đầu tư cho dừng ngay việc thi công trong và gần hành lang an toàn lưới điện nói trên. Đồng thời phải có các giải pháp đảm bảo an toàn cụ thể lắp các biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế chiều cao tại các điểm mất an toàn để người, phương tiện tham gia giao thông và phương tiện thi công nhận biết, không đi vào vùng nguy hiểm.

Lý giải thêm về sự bất cập nói trên, ông Nguyễn Anh Văn - cán bộ Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng: “Nguyên nhân là do mặt bằng giải phóng chậm nên mới xảy ra sự việc trên. Sau khi điện lực lập biên bản thì chúng tôi đã cho dừng thi công. Còn vấn đề mặt bằng là do phía huyện Hương Khê…”.

Một công trình được đánh giá là công trình trọng điểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thế nhưng việc đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị thi công đang bị xem nhẹ?.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus