Hà Tĩnh: Nghi vấn chồng dùng dao đ.â.m vợ nguy kịch - Công an đang điều tra

Mới đây thông tin từ lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị đâm trọng thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 14h ngày 22/7, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, giữa 2 vợ chồng anh Nguyễn Quang H. (trú tại thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và vợ là chị Nguyễn Thị L. đã xảy ra cãi vã.

Trong quá trình xô xát, chị L. bị dao đâm nguy kịch. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị L. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo một số người dân địa phương, thời điểm được đưa cấp cứu, con dao nhọn, dạng dao bầu vẫn đang cắm sâu trong cơ thể nạn nhân.

Hiện chị L. đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

...

Nắm bắt được thông tin vụ việc, Công an xã Khánh Vĩnh Yên đã báo cáo, phối hợp cùng Công an tỉnh huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án.

Một cán bộ UBND xã Khánh Vĩnh Yên cho biết, ở địa phương, chị Nguyễn Thị L. được đánh giá là người hiền lành, còn anh Nguyễn Quang H. thường hay say rượu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc cho biết: “Chính quyền địa phương cũng vừa nắm bắt thông tin vụ việc một người phụ nữ bị chồng đâm trọng thương. Hiện cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ”.

Tác giả: Thiện Quyền - Trung Hiếu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn