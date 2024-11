Hà Tĩnh: “Mắt thần” giám sát giao thông phát huy tác dụng nhưng nhiều người vẫn tìm cách đối phó

Triệu tập gần 12.000 trường hợp phạt nguội qua camera giao thông

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 55.946 trường hợp vi phạm (tăng 22.863 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số phương tiện bị tạm giữ 15.151 phương tiện. Trong đó có 11.220 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 6.378 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); vi phạm tốc độ 12.634 trường hợp (tăng 3.305 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023); vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn 581 trường hợp; dừng đỗ 2.201 trường hợp… Tính riêng Phòng CSGT, trong năm qua đã lập biên bản xử lý 15.267 trường hợp vi phạm (tăng 5.676 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). Phạt tiền hơn 26,8 tỷ đồng (tăng 6,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023). Tước giấy phép lái xe 2.743 trường hợp; tạm giữ 2.246 phương tiện.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh, Đội trưởng Đội Xử lý vi phạm và tuyên truyền (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh) thông tin về vi phạm giao thông qua camera giám sát.



Nói riêng về các trường hợp bị xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giao thông giám sát, Trung tá Nguyễn Văn Mạnh, Đội trưởng đội xử lý vi phạm và tuyên truyền (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho hay, mỗi ngày camera giao thông phát hiện từ chục tới hàng trăm trường hợp vi phạm trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh. “Chúng tôi biết nhiều tài xế còn thuộc từng cung đường nơi có camera giám sát, thế nhưng không hiểu sao vẫn… vi phạm”, Trung tá Mạnh cho biết. Vị này cũng chia sẻ thêm: Hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1 (QL1), đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an đầu tư lắp đặt và đưa vào khai thác vận hành cách đây hơn 5 năm. Hệ thống này được xem như “mắt thần”, giúp các cơ quan chức năng kiểm soát tình hình giao thông trên tuyến. Đến nay, hệ thống đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc kiểm soát giao thông. Ưu điểm của hệ thống là tự động hóa toàn bộ quy trình xử lý từ khi phát hiện hành vi vi phạm, hiệu chỉnh thông tin đến khi lập biên bản vi phạm hành chính, góp phần thay đổi phương thức xử lý, và giảm sự có mặt của CSGT trực tiếp tuần tra. Ngoài việc giám sát giao thông, hệ thống camera này còn được ghi nhận rất hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

...

Cốt lõi vẫn là ý thức người dân

Thượng tá Phan Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Hiện lực lượng CSGT của tỉnh đang quản lý hơn 120km đường QL1, hơn 100km đường Hồ Chí Minh và hơn 100km đường thuộc QL8. Trên địa bàn bất cứ đoạn đường nào có nguy cơ mất ATGT, hoặc bất cập trong tổ chức giao thông là đơn vị phối hợp ngay với Sở GTVT của tỉnh đi thực tế và xử lý ngay, không để điểm đen tồn tại. Bên cạnh đó, lực lượng còn triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT đường thủy nội địa, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường thủy. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ, 75 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã phối hợp với ngành đường sắt và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, xử lý các lối đi tự mở giao cắt với đường sắt tại huyện Đức Thọ, Hương Khê và giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường sắt. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm TATGT đường sắt. Phối hợp, điều tra làm rõ 4 vụ ném đá lên tàu xảy ra tại huyện Đức Thọ, Hương Khê. Lập biên bản 6 trường hợp vi phạm TTATGT đường sắt.

Xử phạt nghiêm, tuyên truyền nhiều thế nhưng ý thức người dân chưa… “chín muồi”. Đây là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến TNGT trên địa bàn diễn biến khó lường. Thượng tá Phan Hồng Thái dẫn chứng: Nhiều người dân còn lơ là trong việc chấp hành quy định về ATGT. Có những vụ TNGT xảy ra rất đáng tiếc. Ví như có trường hợp lái xe máy đi trên đường, phóng nhanh rồi tự ý đâm vào dải phân cách, ngã văng ra đường, đúng lúc xe một chiếc xe tải đi tới, dẫn tới tử vong tại chỗ. Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tân đánh giá thêm: Qua công tác khám nghiệm, điều tra từ lực lượng chức năng cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới TNGT phần lớn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân còn chưa cao. Việc chủ quan của người tham gia giao thông chiếm trên 80% nguyên nhân các vụ TNGT. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích hay thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng sai quy định, đi sai phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, không nhường đường và lỗi trong quy trình thao tác lái xe chính là những nguy cơ cao tiềm ẩn dẫn tới TNGT. Cùng với đó, thời gian qua, số vụ TNGT liên quan tới người già trên 70 tuổi và lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên cũng diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp kiềm chế. Theo Thượng tá Phan Hồng Thái, để kéo giảm TNGT, điều cốt yếu vẫn là ý thức chấp hành đúng quy định về ATGT của từng người dân khi lưu thông trên đường. Từ đây cho thấy, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Việc tuyên truyền có thể theo các chuyên đề, nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi hạn chế điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến trọng điểm, các tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông; phụ huynh không giao xe cho người chưa đủ tuổi và người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; thợ xây, thợ nghề dân dụng hạn chế sử dụng rượu, bia sau khi kết thúc ngày lao động; tổ chức soát xét các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn chưa có giấy phép lái xe để tuyên truyền và mở các lớp đào tạo...



Tác giả: Đặng Nhật -Phan Hoạt

Nguồn tin: cand.com.vn