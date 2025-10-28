Hà Tĩnh: Ô nhiễm môi trường tại các cơ sở thu mua gỗ keo tràm

Tại tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại khoảng 42.000 ha rừng các loại. Theo đó, việc tận thu gỗ rừng trồng bị thiệt hại tăng cao, các cơ sở thu mua đều hoạt động hết công suất, phục vụ nhu cầu của người dân.
Ghi nhận của phóng viên, hầu hết các cơ sở thu mua gỗ keo tràm ở tỉnh Hà Tĩnh đều tận dụng bãi đất trống ven đường để thu gom, tập kết gỗ với khối lượng rất lớn, nhất là sau mưa bão.
Do hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng, xe tải trọng nặng hoạt động liên tục nên ngày nắng bụi bặm mù mịt, lúc mưa gió bùn đất nhầy nhụa, nước vỏ keo tràm chảy lên láng khắp nơi gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Gỗ keo tràm tập kết tràn lan, bừa bộn, vỏ, cành nhánh vứt tứ tung ven nhiều tuyến đường. Tại các cơ sở thu mua gỗ keo tràm mặt đường bị cày xới, băm nát nham nhở, bùn đất lầy lội, mương thoát nước bị vùi lấp gây ách tắc dòng chảy.
"Sau mưa bão khối lượng gỗ keo tràm đã thu mua rất lớn, trong khi đó bãi tập kết nhỏ hẹp, sát đường nên không tránh khỏi bùn đất, bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của người dân. Ngoài ra, mưa kéo dài dẫn đến việc xử lý môi trường, ngăn chặn bùn đất tràn ra đường cũng rất khó thực hiện” - ông Nguyễn Sỹ Chuyền chủ cơ sở thu mua gỗ keo tràm ở xã Trường Lưu biện bạch.
Theo ông Chuyền, hiện nay đơn vị chưa có phương án xử lý môi trường theo đúng quy định. Còn việc dừng đỗ xe trên đường để bốc gỗ keo, tập kết gỗ, vỏ, cành nhánh... tại lòng đường, khúc cua nguy hiểm, đơn vị sẽ cố gắng khắc phục, dời dọn để người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn.
Tại nhiều khu vực thu mua gỗ keo tràm sau mưa bão, lề đường bị xe tải trọng nặng phá hỏng hoàn toàn, dọc đường xuất hiện hàng loạt hố sâu, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
...
Thu mua gỗ keo tràm tuy mang lại lợi ích kinh tế cho một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kịp thời tiêu thụ sản phẩm rừng trồng của người dân bị thiệt hại sau mưa bão. Tuy nhiên, do công tác quản lý của các cấp có thẩm quyền còn lỏng lẻo nên xảy ra tình trạng hạ tầng giao thông bị xe tải trọng nặng băm nát, đường sá lầy lội, trơn trượt gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian dài.
"Đi qua các cơ sở thu mua gỗ keo tràm mùa nắng bụi bặm mù mịt, mùa mưa đường lầy lội khắp nơi. Theo tôi, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những cơ sở kinh doanh tự phát, thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường tập kết gỗ keo tràm, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông" - anh Nguyễn Văn T ở xã Hà Linh phản ánh.
Trước phản ánh của dư luận, một số cơ sở thu mua gỗ keo tràm ở tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xịt nước, cào dọn bùn đất lênh láng trên đường. Tuy nhiên, sau mưa bão khối lượng gỗ keo tràm thu mua rất lớn nên nhìn chung đây mới chỉ là giải pháp tình thế, chưa đáp ứng yêu cầu kinh doanh lâu dài theo quy định.
Tỉnh Hà Tĩnh hiện có hàng trăm cơ sở thu mua gỗ keo tràm. Trong đó, rất nhiều cơ sở thu mua tự phát, chỉ thuê đất tạm rồi tập kết gỗ bừa bãi, chiếm dụng hành lang giao thông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Để hoạt động thu mua gỗ keo tràm đúng quy định, phòng ngừa những bất cập, hệ lụy phát sinh, các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xây dựng phương án đảm bảo môi trường, xử lý bùn đất, rác thải, vỏ cây; không chiếm dụng lòng đường, lề đường, khúc cua nguy hiểm để tập kết gỗ trái quy định.
"Sau mưa bão, khối lượng gỗ keo tràm bị gãy đổ được người dân tận thu rất lớn. Trong khi đó, nhiều cơ sở thu mua lại chưa chấp hành các quy định về đảm bảo môi trường, gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý phù hợp, không để phát sinh những hệ lụy kéo dài" - Chủ tịch UBND xã Hà Linh Hoàng Xuân Tần thông tin.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn