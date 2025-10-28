Hà Tĩnh: Ô nhiễm môi trường tại các cơ sở thu mua gỗ keo tràm

"Sau mưa bão khối lượng gỗ keo tràm đã thu mua rất lớn, trong khi đó bãi tập kết nhỏ hẹp, sát đường nên không tránh khỏi bùn đất, bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và đi lại của người dân. Ngoài ra, mưa kéo dài dẫn đến việc xử lý môi trường, ngăn chặn bùn đất tràn ra đường cũng rất khó thực hiện” - ông Nguyễn Sỹ Chuyền chủ cơ sở thu mua gỗ keo tràm ở xã Trường Lưu biện bạch.