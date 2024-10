Hà Tĩnh: Hàng trăm mét kè biển bị sóng đánh tan hoang

Sóng biển dữ dội gây sạt lở, hư hỏng khoảng 300m kè chắn sóng khu vực nhà hàng kinh doanh mực nhảy Vũng Áng



Thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 300m kè chắn sóng đảm bảo an toàn cho 20 hộ kinh doanh mực nhảy Vũng Áng ở thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã bị sóng đánh sạt lở, hư hỏng nặng.

Lồng bè chứa hải sản bị sóng phá hỏng, gây thiệt hại lớn về kinh tế



Ngoài ra, nhiều lồng bè chứa hải sản và hệ thống cầu thang lên xuống của các nhà nổi đã bị sóng phá hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Đây là tuyến kè do các hộ kinh doanh tự đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng vào năm 2018 sau khi di dời từ địa điểm cũ san địa điểm mới ở khu vực đền Eo Bạch, xã Kỳ Lợi.

...

Your browser does not support the video tag.

Video: Hàng trăm mét kè biển tại khu nhà hàng kinh doanh mực nhảy Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh bị sóng đánh gây hư hỏng nặng

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, chính quyền địa phương và các bên liên quan đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, mưa bão. Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ chằng chống lại bè nổi, đảm bảo an toàn, phòng ngừa thiệt hại.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn