Hà Tĩnh: Duy tu Quốc lộ 15A, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập

Your browser does not support the video tag.

Video: Duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 15A, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Quốc lộ 15A là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Hương Khê với huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Trên tuyến đường này, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe tải, xe container, xe đầu kéo qua lại nườm nượp.

Không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn trên tuyến Quốc lộ 15A luôn rình rập



Điều đáng nói là thời gian này, Hạt Quản lý giao thông số 4, thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh đang tiến hành duy tu, bảo dưỡng tuyến Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Tuy nhiên, đơn vị thi công lại không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Quốc lộ 15A đi qua nhiều rừng núi, đường quanh co đèo dốc. Vậy nhưng, trên toàn tuyến lại không hề có các biển báo công trường đang thi công hoặc hệ thống sào chắn, dây cảnh báo an toàn. Do vậy, các phương tiện ô tô, xe máy và người đi bộ qua lại rất lộn xộn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập.

Nhiều người điều khiển phương tiện bị luống, không thể xử lý kịp thời tại khu vực đang thi công trên tuyến Quốc lộ 15A

...



“Theo quy định đơn vị thi công phải lắp đặt các biển cảnh báo công trường đang thi công, hạn chế tốc độ. Nhưng vì không lắp đặt biển cảnh báo, đường đèo dốc, che khuất tầm nhìn nên nhiều lái xe bị luống cuống khi đến gần vị trí thi công, rất dễ xảy ra tai nạn”, lái xe Nguyễn Văn Bình ở TP Hà Tĩnh bức xúc phản ánh.

Người và các phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 15A tự mò mẫm dò đường qua lại. Trong khi đó, đơn vị thi công lại không hề quan tâm đến các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông mà chỉ tranh tranh thủ tối đa thời gian để rải đá, tưới nhựa duy tu, bảo dưỡng đường.

"Địa phương đã nắm được tình hình và sẽ yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường kiểm tra. Việc tổ chức thi công Quốc lộ 15A mà không lắp đặt biển cảnh báo an toàn giao thông là điều không thể chấp nhận, cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra", đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê cho biết.

Quốc lộ 15A đi qua nhiều rừng núi, đèo dốc quanh co, việc lắp đặt hệ thống cảnh báo tại các vị trí thi công là cần thiết, phòng ngừa xảy ra tai nạn giao thông



Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Cao Vũ Thái- Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông số 4 thừa nhận, trong quá trình duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Lĩnh đơn vị chưa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

“Thời tiết nắng nóng gay gắt, việc tổ chức thi công (vá mặt đường) chủ yếu theo từng đoạn nên rất khó bố trí lắp đặt biển bảng, cọc tiêu, dây cảnh báo an toàn. Đơn vị sẽ chỉ đạo lực lượng trực tiếp thi công khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại”, ông Cao Vũ Thái cho biết.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn