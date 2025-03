Hà Tĩnh: Dùng gỗ kê dưới cầu Rác sau khi xảy ra sự cố

Your browser does not support the video tag.

Để cảnh báo các phương tiện giao thông, cơ quan quản lý đường bộ đã cắm biển giới hạn tốc độ đối với các phương tiện xe tải và xe khách. Đồng thời, sử dụng nhiều tấm ván gỗ chèn phía dưới phần mố phía Nam của cầu Rác, tránh hư hỏng lan rộng.



Trả lời Báo Công Thương, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng QLĐB II.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Cầu Rác Km539+591 đơn nguyên bên trái đã đưa vào sử dụng từ năm 1994. Qua thời gian dài khai thác, với lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, đơn nguyên cầu bên trái xuất hiện hư hỏng.

Qua công tác kiểm tra của đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và của Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 phát hiện thấy khe co giãn, bê tông bản cánh đầu dầm phía Nam cầu bị hư hỏng.

Để đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn công trình trong thời gian chờ dự án sửa chữa đột xuất, Khu QLĐB II và Văn phòng II.3 đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ cắm biển báo hạn chế tốc độ 40Km/h khi qua cầu đối với xe tải, xe khách.

Đồng thời thực hiện chồng nề tại mố phía Nam nhằm giảm xung kích khi phần bê tông bản cánh dầm cầu Rác bị vỡ, tránh hư hỏng lan rộng. Đơn vị quản lý đường bộ cũng đang đẩy nhanh các thủ tục để sớm triển khai dự án sửa chữa hư hỏng cầu Rác, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết thêm, việc cầu xuống cấp khiến người dân và các phương tiện di chuyển qua khá khó khăn.

“Thời gian qua, việc mặt đường xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hiện ngành chức năng đã có phương án sửa chữa để sửa chữa, giúp các phương tiện giao thông cũng như người dân lưu thông an toàn”, vị lãnh đạo địa phương chia sẻ thêm.

