Hà Tĩnh: Đột kích phòng VIP của quán karaoke có 4 nam, 3 nữ bên trong

Ngày 24-5, tin từ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Hưng (SN 1987, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Võ Quang Dũng (SN 1992, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và Lê Tuấn Vũ (SN 1993, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về tội " Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng thuê phòng karaoke sử dụng ma túy (Ảnh Công an Hà Tĩnh)



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 17-5, lực lượng chức năng tiến hành "đột kích" vào phòng VIP 999 quán karaoke có địa chỉ tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, do Võ Văn Thắng (SN 1994, ngụ thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ, trong đó có Dũng, Hưng, Khoa đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy và số ma túy còn lại chưa sử dụng hết gồm 3,2652 gam Ketamine và 0,1157 gam MDMA.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ là người vận chuyển ma túy đến cho các đối tượng trên tổ chức sử dụng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hưng, Dũng, Khoa và Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Trước đó, tháng 12-2021, quán Karaoke nói trên hoạt động kinh doanh hát karaoke trong thời gian tỉnh Hà Tĩnh đang cấm với dịch vụ này để phòng chống dịch Covid-19, bị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi "Vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp chống dịch". Thời gian qua do chưa đảm bảo các yêu cầu, quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy nên chủ quán karaoke đã xin dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về phòng cháy.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động