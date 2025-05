Hà Tĩnh đón hơn 734 nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ (từ 30/4 đến chiều 4/5/2025), các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón 734.600 lượt khách tham quan, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 69.688 lượt khách lưu trú (tăng 31% so với cùng kỳ); khách quốc tế đạt 1.695 lượt (tăng 102%).

Các bãi biển Hà Tĩnh thu hút rất đông khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.



Một số địa phương đón lượng du khách lớn như: Nghi Xuân (hơn 206.000 lượt), Cẩm Xuyên (162.000 lượt), TX Kỳ Anh (148.000 lượt), Thạch Hà (66.000 lượt), Hương Sơn (18.000 lượt)...

Cùng với lượng khách tham quan đông đảo, kỳ nghỉ lễ chứng kiến số lượng khách lưu trú tăng khá, toàn tỉnh đạt 69.688 lượt. Trong đó, một số khu, điểm du lịch có lượng khách lưu trú cao như: Xuân Thành gần 15.000 lượt, Thiên Cầm gần 23.000 lượt, Hương Sơn 9.500 lượt.... Công suất sử dụng phòng bình quân cả đợt nghỉ lễ đạt khoảng 76%.

... Các địa chỉ đỏ, tâm linh trên địa bàn tỉnh cũng thu hút số lượng lớn du khách thăm và tham quan.



Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, trước và trong kỳ nghỉ lễ đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, giá cả của các điểm, khu du lịch và các đơn vị cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2025, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn, công tác an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm được đảm bảo; các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ thực hiện niêm yết giá rõ ràng và bán đúng giá niêm yết.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn