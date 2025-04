Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm soát giao thông dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A

Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là thời điểm cán bô, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp được nghỉ việc, mọi người có thể đi tham quan du lịch, hoặc về quê theo nhu cầu.

Theo đó, trên tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 8, đường Hồ Chí Minh… ở tỉnh Hà Tĩnh lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là phương tiện ô tô khách, ô tô cá nhân. Qua quan sát, hầu hết các phương tiện đều làm chủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định.

“Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vươnglưu lượng người, phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A tăng cao hơn so với ngày thường. Tổ công tác tiếp tục duy trì kiểm soát giao thông, phân luồng, điều tiết hợp lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt”, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết.

Phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp, số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao. Trong 3 tháng đầu năm 2025 toàn tỉnh đã xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết, 52 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 21 vụ, nhưng lại tăng 16 người chết. Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra ở các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc, Nghi Xuân…

...

"Số người chết vì tai nạn giao thông ở tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng tăng lên. Do vậy, khi điều khiển phương tiện tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, đặc biệt đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe", anh Nguyễn Phi Phú ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Hiện nay, các địa phương, đơn vị ở tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó chú trọng công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông; tuyên truyền tại các trường học về ý thức tham gia giao thông an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe quá khổ, quá tải trọng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, lấn làn, vượt ẩu và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra khá nhộn nhịp, tạo thuận lợi cho người dân, du khách đi lại

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Dũng- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 3/4/2025 đơn vị đã ban hành văn bản số 1169/SXD-QLVT6 gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4-01/5, các kỳ thi tuyển sinh và cao điểm du lịch hè năm 2025.

“Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị cũng đã ban hành văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải hành bằng xe hợp đồng và các quy định có liên quan, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn”, ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn