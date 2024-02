Hà Tĩnh: Đón gần 200 nghìn lượt khách tham quan, du lịch đầu năm mới

Khách du lịch nườm nượp đến tham quan, vãn cảnh chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc



Thời tiết ở tỉnh Hà Tĩnh trong dịp Tết Nguyên đán khá mát mẻ, trời không mưa đã tạo thuận lợi cho người dân, du khách khắp mọi miền đến tham quan, du lịch. Thống kê sơ bộ tại các khu, điểm du lịch, các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đã đón khoảng gần 200 nghìn lượt khách tham quan, du lịch.

Du khách thập phương đến dâng hương, tế lễ tại đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân dịp đầu Xuân mới



Tại một số khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), đền Chợ Củi (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân), đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thị xã Kỳ Anh)… du khách về tham quan, dâng hương, vãn cảnh nườm nượp, thời kỳ cao điểm mỗi nơi đã đón trên 10.000 lượt khách/ ngày.

...

Số lượng khách du lịch dịp đầu Xuân mới năm nay tăng cao, bên cạnh điều kiện thời tiết thuận lợi thì các khu, điểm du lịch đã thực hiện khá đồng bộ công tác hướng dẫn, đón tiếp khách tham quan, tạo ra nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn, các điểm check in đẹp để du khách có những trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng được đảm bảo.

Khách du lịch tăng cao dịp đầu Xuân mới, mở ra nhiều tín hiệu tích cực, triển vọng trong phát triển du lịch ở Hà Tĩnh



Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khách du lịch về với tỉnh Hà Tĩnh tăng cao mở ra nhiều tín hiệu tích cực, triển vọng trong phát triển du lịch. Đặc biệt là tiếp tục khai thác hiệu quả giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch tâm linh, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách thập phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn