Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút hơn 100 dự án đầu tư năm 2024

Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2024 với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục nằm trong nhóm khá của cả nước, phấn đấu tăng 1-2 bậc so với năm 2023; chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) phấn đấu tăng 1-2 bậc so với năm 2023; chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) được cải thiện thứ hạng và tăng 2-5 bậc so với năm 2023.