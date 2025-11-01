Hà Tĩnh chuẩn bị lắp VAR cho VCK Giải bóng chuyền hạng A 2025

Sáng 27.10, bà Phan Thị Thu Hường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo điều kiện lắp đặt công nghệ VAR (Video Challenge Eyes) tại giải.

Theo bà Hường, hệ thống sẽ được sử dụng từ vòng bán kết và chung kết ở cả hai nội dung nam, nữ. Ở vòng bảng, công nghệ này chưa được áp dụng do hạn chế về kỹ thuật và chi phí.

Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh



“Chiều nay, Trung tâm sẽ chuẩn bị màn hình LED tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ phục vụ công tác lắp đặt và vận hành hệ thống VAR”, bà Hường thông tin.

Hệ thống Video Challenge Eyes cho phép trọng tài xem lại tình huống bằng nhiều góc quay, hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn ở các pha bóng nhạy cảm như chạm tay, bóng trong/ngoài biên hay lỗi chắn bóng. Việc áp dụng công nghệ này được xem là bước tiến mới trong công tác tổ chức và điều hành, giúp nâng cao tính công bằng, chất lượng chuyên môn và hình ảnh chuyên nghiệp cho giải đấu.

VCK Giải quy tụ 15 đội mạnh nhất toàn quốc



Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23.10 đến 2.11 tại Hà Tĩnh, quy tụ 15 đội bóng mạnh nhất cả nước, gồm 7 đội nam: Hà Tĩnh, Vĩnh Long, VLXD Bình Dương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Quân khu 3, Quảng Nam, TP.HCM; và 8 đội nữ: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Trẻ Binh chủng Thông tin, Trẻ VTV Bình Điền Long An.

Giải đấu đang diễn ra với nhiều trận cầu kịch tính, các đội cạnh tranh từng hiệp đấu hai tấm vé thăng hạng lên Giải vô địch quốc gia 2026.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá