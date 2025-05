Hà Tĩnh: Cảnh báo tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng vào khu dân cư

Trước đó, vào tháng 1/2024, Công an Tp.Hà Tĩnh (cũ) đã ra mắt mô hình "Zalo kết nối bình yên". Đây là mô hình do Công an Tp.Hà Tĩnh tham mưu, triển khai xây dựng trên 15 phường, xã của thành phố và Thạch Hưng là đơn vị ra mắt điểm trên địa bàn toàn tỉnh.



Mô hình "Zalo kết nối bình yên" nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác phát huy cơ sở dữ liệu Quốc gia của Đề án 06; tận dụng tối đa lợi thế của không gian mạng giúp người dân nhanh chóng tiếp cận kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Qua đó, phục vụ công tác nắm tình hình của lực lượng công an các cấp, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.