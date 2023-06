Hà Tĩnh: Khu xử lý rác thải sinh hoạt Vũ Quang, bao giờ vận hành?

Your browser does not support the video tag.

Video: Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang được đầu tư xây dựng tại xã Đức Hương với tổng mức đầu tư 14 tỷ 850 triệu đồng

Tiến độ thi công ì ạch

Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 3780/ QĐ-UBND, ngày 9/11/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do UBND xã Đức Hương làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 14 tỷ 850 triệu đồng. Nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách huyện Vũ Quang và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tại Quyết định số 3780 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang sẽ được xây dựng trong 2 năm 2020-2021



Tại Quyết định số 3780, dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm 2020 -2021. Đây là loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, gồm nhiều hạng mục như: công suất lò đốt rác được thiết kế 700kg/ giờ, nhà vận hành, nhà tiếp nhận và xử lý rác, hố chôn lấp tro xỉ, đường giao thông, các công trình thoát nước và một số hạng mục quan trong khác.

Hệ thống lò đốt, một trong những hạng mục chính của dự án đã được lắp đặt cơ bản hoàn thành



Mục tiêu của dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện Vũ Quang, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân trên địa bàn thị trấn Vũ Quang và các xã vùng phụ cận.

Tiến độ và mục tiêu dự án được quy định rõ ràng, cụ thể, mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào vận hành, mặc dù đã chậm tiến độ ít nhất là 1 năm 6 tháng so với Quyết định phê duyệt đầu tư (Quyết định số 3780) của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

“Sau nhiều năm thi công, nhưng không hiểu vì sao mà Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang vẫn chưa vận hành. Trong khi đó, nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt rất lớn, nhiều nơi rác bị ùn ứ gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực nghĩa địa thị trấn Vũ Quang”, ông Phạm Quốc L ở thị trấn Vũ Quang phản ánh.

Hiện tại một số hạng mục của dự án đang tiếp tục thi công nên chưa thể đưa vào vận hành đồng bộ



Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có mặt tại Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang. Qua quan sát, hiện nay hệ thống nhà vận hành, lò đốt rác, nhà tiếp nhận và xử lý rác, hố chôn lấp tro xỉ và các hạng mục khác của dự án cơ bản đã thi công, lắp đặt hoàn thành.

Đường điện từ trạm biến áp đấu nối vào hệ thống lò đốt chưa được lắp đặt



Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Tùng - Trưởng phòng xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Quốc tế (địa chỉ ở xã Nghi Kiều huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị thi công đã cơ bản xây lắp hoàn thành các hạng mục chính và đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt băng tải của hệ thống lò đốt, trồng cỏ chống xói lở.

...

“Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang tại xã Đức Hương chậm tiến độ và đến nay chưa thể vận hành. Nguyên nhân là do trước đó công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, địa hình đồi núi phức tạp, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm, đặc biệt là đường điện từ trạm biến áp đấu nối vào hệ thống lò đốt mới được thẩm định, chưa lắp đặt. Không có điện thì không thể vận hành khu xử lý rác này”, ông Nguyễn Đăng Tùng lý giải.

Chủ đầu tư nói gì?

Tiến độ thi công dự án ì ạch, trong khi nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vũ Quang và vùng phụ cận tăng cao. Dù là nguyên nhân khách quan, hay chủ quan thì một dự án được cho là quan trọng để huyện miền núi biên giới Vũ Quang (huyện miền núi biên giới đầu tiên trong cả nước) được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020 là điều khó có thể chấp nhận.

Bãi rác ở thị trấn Vũ Quang đốt thủ công, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, khói bụi



Bởi trên thực tế dự án chậm tiến độ suốt thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế- xã hội ở huyện Vũ Quang, nhất là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải. Dự án đầu tư vì mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng nghịch lý là khi huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới mà dự án vẫn còn dây dưa kéo dài nhiều năm, chưa thể đưa vào vận hành, sử dụng. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chủ trương đầu tư và mục tiêu mà dự án đã đề ra.

Dự án chậm tiến độ, trong khi đó rác thải ở huyện Vũ Quang vứt bỏ tràn lan, bừa bộn ở nhiều nơi

Nhiều bì rác vứt bỏ, đốt nham nhỡ trên hệ thống kênh dẫn dòng dự án thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang



Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Quốc Bảo- Chủ tịch UBND xã Đức Hương (Chủ đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang) cho biết, đến nay dự án đã giải ngân 7,8 tỷ đồng. Qua kiểm tra thì các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu trạm cân, camera, mạng internet và đấu nối hệ thống điện là có thể đưa vào vận hành thử.

“Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang chưa thể đưa vào vận hành chủ yếu là do khó khăn về nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, thi công lắp đặt đường điện chậm so với kế hoạch. Về phía chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các bên liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào vận hành. Còn thời gian vận hành thì tôi chưa thể khẳng định, sẽ thông tin lại sau”, ông Phạm Quốc Bảo cho biết.

Nhiều vị trí tại Khu xử lý rác bị sạt lở nghiêm trọng

Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang là công trình quan trọng, góp phần đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào vận hành



Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang là công trình quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với Nhân dân ở huyện miền núi, biên giới đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, vì dự án kéo dài nhiều năm và chưa thể khẳng định thời điểm vận hành đã và đang gây nhiều bức xúc, hoài nghi trong dư luận. Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang bao giờ vận hành? đó vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải thuyết phục.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn