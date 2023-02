Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng thông tin liên quan cuốn nhật ký được cựu binh Mỹ lưu giữ

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Huy Mỳ (62 tuổi, là cháu của liệt sĩ Cao Văn Tuất, ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) cho biết, liệt sĩ Cao Văn Tuất là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ đã mất từ lâu.



Trong số 4 chị em của liệt sĩ Cao Văn Tuất, hiện nay chỉ còn chị gái là Cao Thị Diếu (85 tuổi) và em gái Cao Thị Nồng (76 tuổi) đang còn sống tại xã Kỳ Xuân. Nhiều năm nay việc thờ cúng cho liệt sĩ Cao Văn Tuất do ông Hà Huy Mỳ, con trai đầu của bà Cao Thị Diếu đảm nhận.

Theo ông Hà Huy Mỳ, liệt sĩ Cao Văn Tuất hy sinh 1967, đến năm 1972 thì gia đình nhận được giấy báo tử từ đơn vị gửi về. Nhiều năm nay, gia đình cũng có dò hỏi thông tin từ một số người về phần mộ của liệt sĩ Cao Văn Tuất nhưng đều không có kết quả.



Mới đây, khi biết được thông tin về cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ đang lưu giữ suốt hàng chục năm qua có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Cao Văn Tuất, nên gia đình phấn khởi và mong sớm nhận được cuốn nhật ký này để thân nhân liệt sĩ được toại nguyện. Đồng thời, thông qua cuốn nhật ký, hy vọng có thể có thêm manh mối tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Cao Văn Tuất để sớm quy tập đưa về quê an táng tại quê nhà...