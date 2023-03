Giây phút trước khi bị bắt của giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán

Sáng 31-3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm thủ tục để di lý đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) từ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Vào tối 30-3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và bắt giữ Yang Zhong Wu khi đối tượng đang ở một cửa hàng quần áo thuộc địa bàn phường Phù Đổng. Lúc này, đối tượng mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh của nghi phạm giết nữ kế toán trước khi bị bắt

Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ đối tượng và đưa về Công an phường Phù Đổng xử lý. Khi bị bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt.

Yang Zhong Wu là giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 29-3, Công an phường Khánh Bình nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị M. kế toán của công ty. Bước đầu nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu.

Nghi phạm vào một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku lựa mua quần áo

Giám đốc người Trung Quốc bị tạm giữ tại cơ quan công an

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng 61C- BKS 450.00.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động