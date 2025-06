Giật mình với dụng cụ khoét tường trốn trại của 2 phạm nhân

Hai phạm nhân dùng đầu nhọn của bàn chải để khoét tường trại giam.



Theo VietNamNet, hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm (38 tuổi, quê ở Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (40 tuổi, quê ở Hải Dương) sau khi khoét tường Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bỏ trốn ngày 7/6 đã bị bắt giữ chỉ sau 24 giờ.

Theo hồ sơ, phạm nhân Trần Hoàng Khiêm bị phạt tù với các tội danh: Chống người thi hành công vụ; bắt giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; trốn khỏi nơi giam. Còn Bùi Văn Chúc đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Khiêm là đối tượng hình sự có 8 tiền án với nhiều tội danh, từng trốn khỏi nơi giam giữ rất có kinh nghiệm trong việc trốn trại. Do thường xuyên vi phạm kỷ luật, không yên tâm cải tạo, có biểu hiện xúi giục phạm nhân khác phạm tội nên Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã bóc tách, đưa ra Trại giam Quảng Ninh thi hành án.

Trong đợt mưa bão tháng 9/2024, Trại giam Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên Khiêm được đưa về Trại giam Thanh Xuân. Tại đây, Khiêm vẫn không yên tâm thi hành án, thường xuyên vi phạm kỷ luật nên bị giam riêng.

Còn phạm nhân Chúc, thi hành án 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma tuý nên bị vợ bỏ, bố mẹ già nên thường tỏ ra chán nản. Vừa qua, Cơ quan điều tra đã đến làm việc với Chúc và thông báo đã điều tra, làm rõ được hành vi phạm tội khác nên đối tượng càng không yên tâm cải tạo, muốn trốn để thoát tội.

Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, do quá trình cải tạo án dài nên hai đối tượng không yên tâm cải tạo đã bàn nhau bỏ trốn. Sau khi bàn bạc, hai phạm nhân thấy tường buồng giam đã cũ, mục, bở nên rủ nhau dùng đầu nhọn của bàn chải khoét trên tường thành lỗ để trốn ra ngoài.

Theo Pháp luật TPHCM, trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7-6, 2 phạm nhân này lợi dụng thời tiết mưa gió, tường cũ xuống cấp đã khoét thủng tường buồng giam tại Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để bỏ trốn. Sau đó, Cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện 2 phạm nhân trốn khỏi phòng giam nên đã báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt.

Theo hồ sơ, Khiêm (38 tuổi, quê Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) đang thụ án 26 năm 4 tháng 14 ngày với các tội danh chống người thi hành công vụ, tội bắt giữ người trái pháp luật, tội cố ý gây thương tích, tội cướp giật tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội trốn khỏi nơi giam. Còn Chúc (40 tuổi, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 2 phạm nhân di chuyển về phía Nam nên Trại giam Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã, thông báo cho công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt và thông báo để người dân cảnh giác.

Sau khi Công an Nghệ An nhận được thông báo từ Bộ Công an về việc phối hợp xác minh, truy bắt hai đối tượng truy nã là Chúc và Khiêm, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn triển khai lực lượng tiến hành xác minh, chốt chặn trên các ngả đường, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Đến khoảng 2 giờ 10 phút sáng nay (8-6), người dân ở xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã phát hiện 2 người đàn ông khả nghi đi taxi hướng vào Nam nên đã báo cho lực lượng công an.

