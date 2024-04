Tài xế taxi kể lại giây phút chở phạm nhân trốn trại giam

Người lái taxi chở phạm nhân trốn trại giam ở Thanh Hóa là ông N.V.M. (SN 1982; quê xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Khi chở phạm nhân Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn trại, ông M. đang ở nhà bố vợ ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung.

Clip phạm nhân trốn trại điều khiển xe taxi bỏ trốn

Theo lời kể của ông M., khoảng 18 giờ ngày 2-4, ông đang đi tập thể dục, vợ gọi về nói có người muốn đi taxi. Lúc về, ông M. gặp người khách (sau này xác định là phạm nhân trốn trại) đang ở nhà hàng xóm. Người này nói đang làm tại trạm trộn bê-tông gần đây, nhờ chở đi Hà Nội vì có người nhà mất, cần về gấp.

"Khi chạy từ nhà tới cây xăng Hà Đông khoảng 1 km, tôi có tạt vào đổ xăng quan sát thì thấy người này không bình thường, vì chân trầy xước, chảy máu, trong khi chỉ mặc quần áo cộc, trên người không có hành lý gì cả. Lúc này, tôi cũng không nghĩ đây là phạm nhân trốn trại, mà chỉ nghĩ đối tượng này nghiện ngập, bài bạc"- tài xế M. kể.

Cũng theo tài xế taxi Mai Linh, mục đích vào đổ xăng là để hỏi tiền trước, nếu không có tiền thì bảo người nhà bắn tiền vào tài khoản, vì người này nói chở về Xuân Mai (Hà Nội), nếu không có tiền sẽ không đi nữa.

Phạm nhân Mai Văn Đệ vào nhà dân ở huyện Hà Trung ngồi nói chuyện chiều 2-4



"Khi đang đổ xăng thì mình nhận được thông tin đang chở đối tượng trốn trại. Lúc này, tôi mới cố tình kéo dài thời gian, để cho công an tới. Tuy nhiên, đối tượng này rất cảnh giác, khi tôi đang đi vệ sinh thì thanh niên này đã lấy taxi bỏ chạy. Khi tới khu vực đồi núi giáp ranh Hà Đông với Hà Lĩnh, đối tượng đã bỏ xe lại. Khi bỏ đi, đối tượng này đã lấy khoảng 800 ngàn đồng tôi để trong ôtô"- ông M. nói.

...

Tài xế M. cũng cho biết khi biết đây là phạm nhân trốn trại ông cũng rất lo lắng, thế nhưng quá trình di chuyển mới được khoảng 1 km nên cũng chưa xảy ra vấn đề gì. "Nghe thông tin cũng rất lo, vì nếu khi mình đang di chuyển trên xe mà nghe tin vây bắt, nó sẽ dí dao vào cổ hay gì đó. Rất may, khi tới cây xăng đã được thông báo"- ông Mạnh cho hay.

Chiếc taxi mà Mai Văn Đệ cướp của ông M. bỏ lại bên đường trong quá trình trốn trại



Trước đó, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết đêm 2-4, cơ quan này đã phát đi thông báo khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn trại giam đóng trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.

Khi bỏ trốn, phạm nhân này đã cướp taxi, sau đó bỏ lại chiếc xe taxi tại địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa và bỏ trốn.

Công an huyện Hà Trung cũng đã phát đi thông báo tới người dân cảnh giác tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, theo thông tin, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được phạm nhân Mai Văn Đệ. Công tác khoanh vùng, truy bắt vẫn đang được triển khai.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động