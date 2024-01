Giám đốc công ty xây dựng quẫn bách g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i rồi t.ự v.ẫ.n

Chiều 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, theo trình báo của bà Nguyễn Thị G (SN 1971, trú phường 3, TP Đông Hà), vào thời điểm kể trên, bà G đang ở nhà một mình thì bất ngờ bị L.Đ.T đến dùng roi điện tấn công. Bà G vùng vẫy chống cự và chạy thoát được nhưng người này vẫn đuổi theo và dùng dây điện siết cổ khiến bà bất tỉnh.

Một lúc sau, bà G tỉnh lại, không thấy T nên đến báo cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an TP Đông Hà và Công an các phường Đông Thanh, phường 3 vào cuộc truy xét. Lực lượng đã nhanh chóng dò tìm ra dấu vết của nghi phạm tại khu vực sau lưng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

... Nghi phạm đã tự vẫn trong chiếc xe ôtô riêng của mình.

Khi tiếp cận chiếc ôtô của nghi phạm tại vị trí này, lực lượng phát hiện người này đã tử vong. Tại hiện trường, bên trong xe có một bếp than chứa một cục than tổ ong đã cháy hết. Gần đó, có một bức thư tuyệt mệnh với nội dung cho biết do số tiền nợ bà G đã lên đến con số quá lớn không ngờ tới được và không có khả năng để trả nợ số tiền quá lớn đó nên quyết định giết chủ nợ và tự kết liễu mình.

Được biết, L.Đ.T là Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân. Trong quá trình làm ăn, do thua lỗ nhiều lần nên buộc phải đi vay nóng tiền của bà G.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: cand.com.vn