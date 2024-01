Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung úy cảnh sát hình sự giết người

Ngô Minh Thông - người ra tay sát hại bạn gái rồi vứt xác xuống sông phi tang - Ảnh: A.X.

Ngày 3-1, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ cán bộ công an giết người tình do mâu thuẫn tình ái rồi vứt xác phi tang trên sông Hàm Luông gây hoang mang dư luận.

Hiện ban giám đốc Công an tỉnh đã thi hành quyết định kỷ luật "tước danh hiệu Công an nhân dân”.

Nghi phạm gây án được xác định là trung úy Ngô Minh Thông (29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), đang là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Qua kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định trung úy Ngô Minh Thông là người thực hiện vụ giết người. Nguyên nhân bước đầu xác định do mâu thuẫn tình ái.

Thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật “tước danh hiệu Công an nhân dân” đối với Ngô Minh Thông.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 9h45 ngày 29-12-2023, trong lúc đi ngang qua sông Hàm Luông (thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre), người dân tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói bằng dây dù trôi dạt vào mé sông, nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh danh tính nạn nhân nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, chiều cao 1,47m, da tối màu, tóc nhuộm màu nâu; thi thể mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài; cổ tay trái có xăm hàng chữ và số nhưng không xác định được nội dung nên đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Bước đầu nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thúy H. (28 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Thông và chị H. quen biết nhau. Do có mâu thuẫn tình ái, yêu đương nên Thông đã ra tay sát hại chị H. tại Tiền Giang.

Sau đó Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Thương



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ