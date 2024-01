Đã bắt được nghi phạm lẩn trốn nhiều ngày trong rừng sau khi giết người, cướp tài sản

Khoảng 11h ngày 9/1, sau nhiều ngày huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An và các lực lượng khác truy tìm đối tượng sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, nghi can Nguyễn Thanh Tâm đã bị phát hiện, bắt giữ.

Nghi phạm Tâm bị bắt giữ.



Đêm hôm trước, sau khi vạch từng mét rừng để tìm kiếm nghi can, các lực lượng phối hợp đã sử dụng thiết bị bay gắn bộ đàm kêu gọi Tâm ra đầu thú, tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố trốn trong rừng. Sau khi bị bắt, Tâm được di lý về trụ sở Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An lấy lời khai trước khi bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

...

Thời điểm này người dân phát hiện Tâm điều khiển xe tay ga hiệu SH mode chạy với tốc độ cao rời khỏi quán. Bên trong quán, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (SN 2002, nhân viên quán cà phê) bị thương nặng nên đưa vào bệnh viện, tuy nhiên chị P. không qua khỏi.

Tâm tháo chạy về hướng huyện Đức Hòa, Long An ghé một tiệm tạp hóa mua thuốc hút và ăn uống sau đó tiếp tục di chuyển về Bến Lức, Long An. Khi đến xã Lương Hòa, bị truy đuổi, Tâm bỏ lại xe, chạy vào rừng tràm lẩn trốn.

Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Long An đã huy động nhiều lực lượng truy lùng Tâm trong nhiều ngày mới bắt được. Thông tin vụ việc tiếp tục được cập nhật…



Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn