Giám đốc công ty bất động sản bị tâm thần vẫn lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ đến Viênk KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Đất nền Hoàng Kim Land) cùng 6 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Một nữ giám đốc bị tâm thần

Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, trong nhóm 8 bị can vừa bị khởi tố, Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia) được xác định giữ vai trò tổ chức và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như việc liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can khác.

Bà Hiền thường xuyên tham gia trong các giao dịch thỏa thuận mua bán đất đai có giá trị rất lớn, pháp lý nguồn gốc đất phức tạp, dù trước đó được chẩn đoán có bệnh lý trầm cảm.

Khi đến hạn không thực hiện được thỏa thuận giao đất, bà Hiền đã thuyết phục được các khách hàng tiếp tục đồng hành với Hiền bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng, xảy ra trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới nộp đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, ba lần giám định pháp y tâm thần đối với bị can Hiền đều kết luận bị can này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tại thời điểm giám định, bệnh ở giai đoạn cấp tính mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Do đó, bà Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của Viện Kiểm sát. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với bị can này.

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Theo hồ sơ công an, các bị can trong vụ án đã thông qua việc sử dụng các pháp nhân Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Angel Lina, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land để ký kết các hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức...

Sau khi thu được tiền của khách hàng, đại diện của các pháp nhân trên đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng để chuyển nhượng nền đất dự án, nhà, mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền có giá trị đặc biệt lớn tổng cộng 815 tỷ đồng.

Thông qua hành vi sử dụng ba pháp nhân, các cá nhân trên tham gia ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn. Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất... hứa hẹn mua bán các nền đất của 18 dự án không có thật, tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM.

Để chiếm đoạt tiền của khách hàng, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền đã thực hiện nhiều hình thức vô cùng tinh vi.

Đối tượng Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau. Từ đó, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng.

Dù biết rõ Công ty Hoàng Kim Land đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên đối tượng Trần Thị Hồng Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án, phân lô. Từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỉ đồng.

9 dự án không có thật được nhóm này dựng lên để rao bán ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM gồm Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

