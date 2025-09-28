Giải cứu 6 người bị mắc kẹt do cây xanh đổ đè lên ô tô 7 chỗ ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng thu dọn vị trí bị sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 14G, xã Hòa Vang. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 7 giờ sáng 28/9, tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn), một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do ông N.T.Q (1995, trú thành phố Đà Nẵng) đang điều khiển lưu thông trên đường, khiến 6 người mắc kẹt trên xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng dùng máy cưa cắt cành cây, tiếp cận và đưa toàn bộ 6 nạn nhân ra ngoài an toàn, đồng thời thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Đến 7 giờ 35 phút cùng ngày, việc cứu nạn hoàn tất. Lực lượng và phương tiện được lệnh trở về trạng thái thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

... Lực lượng chức năng phường Hải Vân giúp ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ tránh bão. Ảnh: TTXVN phát

Còn tại phường Hải Vân, từ ngày 27/9, lực lượng chức năng phường đã tập trung triển khai công tác phòng, chống bão số 10. Cụ thể, phường đã khoanh vùng, cảnh báo các điểm dễ sạt lở và tiến hành sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở cao (thôn Tà Lang, Nam Yên và Phò Nam). Lực lượng chức năng cũng đã tuần tra khu vực rừng núi, vận động được khoảng 50 người lao động ra khỏi rừng, đến nơi tránh trú bão an toàn.

Tại xã Hòa Vang, một đoạn đường Quốc lộ 14G đi qua địa bàn xã đã bị sạt lở do mưa lớn, đất đá từ sườn đồi cùng cành cây gãy đổ đã tràn xuống che phủ mặt đường, gây cản trở phương tiện lưu thông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Hòa Vang phối hợp đơn vị quản lý tuyến đường huy động nhân lực và máy móc để nạo vét, thu dọn đất đá. Đến ngày 28/9, đoạn đường đã được thu dọn một bên và đang tiếp tục được xử lý để đảm bảo giao thông.

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: Báo Tin tức