Giá xăng dầu giảm mạnh, xăng RON95-III giảm hơn 5.600 đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 26/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, cơ quan điều hành áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 558/QĐ-BCT ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Kể từ 24h00 ngày 26/3/2026, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được quy định như sau:

Xăng E5RON92, giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.326 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.006 đồng/lít;

Xăng RON95-III, giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.332 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 26/3/2026.



Dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 35.440 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Mức giá cơ sở này được áp dụng đến trước kỳ công bố tiếp theo của Bộ Công Thương. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định, thông tư hiện hành về kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 đồng/lít; các mặt hàng này không thuộc đối tượng kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Trong kỳ điều hành này, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của các yếu tố như xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran; thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; xung đột giữa Nga và Ucraina tiếp diễn, qua đó khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tính đến ngày 25/3/2026 có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 131,050 USD/thùng, giảm 10,760 USD/thùng (tương đương giảm 7,59%); xăng RON95 ở mức 135,600 USD/thùng, giảm 7,35%; dầu hỏa giảm 10,97%; dầu điêzen giảm 6,54%; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 7,56%.



Tác giả: Phan Đức

Nguồn tin: cand.com.vn

