Gia tăng tình trạng thanh niên, học sinh vi phạm pháp luật ở Hà Tĩnh

Nhiều vụ án liên quan thanh, thiếu niên, học sinh

Sau nhiều ngày xét xử, đến chiều 17/9, TAND TP Hà Tĩnh đã tuyên án vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Vô ý làm chết người" đối với 19 bị cáo trú trên địa bàn. Điều đáng nói, trong số này có tới 12 bị cáo đang là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Hà Tĩnh và các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 259 tháng tù đối với các bị cáo, trong đó 8 đối tượng nhận mức án tù giam, 4 đối tượng được hưởng án treo và 6 đối tượng cải tạo không giam giữ.

Công an TP Hà Tĩnh xử lý thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông.



Theo cáo trạng, vào tối ngày 28/12/2023, do mâu thuẫn từ trước nên một nhóm gồm 6 nam sinh đang là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, trong đó có em Trần Quốc Th (SN 2006), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà cùng tụ tập tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh để đi tìm nhóm nam thanh niên đã gây gổ trước đó "nói chuyện".

Cùng thời điểm này, tại nhà riêng của em Nguyễn Đức D (SN 2007), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh có 12 nam thanh niên cũng đang tụ tập để đi chơi. Nguyễn Đức D sau đó lấy xe máy của mẹ mang BKS 38AP-712.81 rồi cùng cả nhóm hướng ra đường Hà Huy Tập. Trên tuyến đường này đã gặp nhóm của Trần Quốc Th nên hai bên xảy ra va chạm, sau đó các nam sinh này sử dụng xe mô tô, xe máy điện mang theo tuýp sắt, điếu cày, gạch đá rượt đuổi nhau trên đường làm náo loạn cả một khu phố.

Sự việc sau đó trở nên phức tạp khi nhóm của Nguyễn Đức D đã gọi thêm nhiều thanh niên khác, trong đó có người đã có tiền án, tiền sự trú tại địa bàn TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên mang theo dao, kiếm đến tìm kiếm nhóm kia để bắt xin lỗi hoặc đánh. Đến khoảng 23h35 cùng ngày, 3 đối tượng trong nhóm này phát hiện em Trần Quốc Th đang nấp sau cột điện nên đuổi theo khiến em này hoảng sợ chạy ra phía hồ Bảy Mẫu. Do bị rượt đuổi gắt gao nên Th đã nhảy xuống hồ, bơi ra khoảng 3 - 4m rồi cố thủ giữa hồ không dám lên.

Nhóm người đuổi theo vòng qua bên kia hồ để chờ, đồng thời gọi điện cho khoảng 10 - 12 đối tượng khác cùng đến. Cả nhóm đợi một lúc rồi đi quanh hồ nhưng không thấy em Trần Quốc Th đâu nữa nên đã ra về. Đến tối ngày 13/10/2023, phát hiện thấy thi thể em Th nổi lên giữa hồ Bảy Mẫu. Khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do ngạt nước.

Trong vụ án này, 10 đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Vô ý làm chết người" nên Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương hoặc không truy cứu. Hai đối tượng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người" gồm Trần Hữu Đ (SN 2007) và Trần Hoài N (SN 2006), cùng trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; trong đó, Đ đang là học sinh một trường THPT trên địa bàn.

Ngoài ra, 10 đối tượng khác tại thời điểm bị truy tố, đưa ra xét xử đang là học sinh THPT, bao gồm: Nguyễn Đức D (SN 2007), Nguyễn Huy H (SN 2007), Nguyễn Tuấn N (SN 2007), Dương Chí Ph (SN 2007), Phạm Minh Đ (SN 2007), cùng trú tại TP Hà Tĩnh; Trần Quốc Nguyên D (SN 2007), Phạm Văn T (SN 2007), cùng trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; Nguyễn Lê Huy H (SN 2007), Dương Văn Q (SN 2007), Dương Danh B (SN 2007) và Trần Sỹ Hưng (SN 2007), cùng trú tại huyện Cẩm Xuyên.

...

Trước đó, vào đầu tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình V (SN 2006), trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Thời điểm bị khởi tố, V đang là học sinh của trường THPT trên địa bàn. Hồ sơ cho thấy, tối ngày 17/1/2024, V điều khiển mô tô BKS 38N3 - 6826 di chuyển tốc độ cao trên tuyến đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) thì gặp chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù đã được các cán bộ ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ nhưng V vẫn không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, vượt qua hai đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu rồi đâm vào Thiếu tá Hồ Sỹ Tích (SN 1987), cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, Thiếu tá Tích bị dập phổi, phải nhập viện cấp cứu.

Cần nhiều biện pháp mạnh tay

Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Nhất là các hành vi lệch chuẩn xã hội, vi phạm trật tự ATGT, trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, ma túy, đánh bạc... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 243 vụ với 401 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật là người dưới 18 tuổi. Các đối tượng vi phạm ngày càng trẻ hóa, một bộ phận vi phạm do bột phát, thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên, song cơ bản xuất phát từ chính bản thân các thanh, thiếu niên, học sinh do các em suy nghĩ còn bồng bột, thiếu chín chắn, thích thể hiện bản thân dễ bị bạn bè rủ rê hoặc tiếp cận các thông tin độc hại dẫn đến hành vi lệch chuẩn. Ngoài ra, môi trường gia đình và xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành nhân cách của các em.

Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình thường xảy ra bạo lực hoặc việc quản lý, giáo dục gia đình chưa phù hợp, thiếu quan tâm, giáo dục; giáo dục sai phương pháp, để các em tiếp xúc với thành phần xấu của xã hội nên dễ bị rủ rê, lôi kéo. Cùng với đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội có lúc còn chưa đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến con em có cơ hội tiếp xúc với cái xấu nên dễ bị tiêm nhiễm.

Để phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên, Công an Hà Tĩnh đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật lên quan đến người dưới 18 tuổi. Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, chỉ đạo Công an các cấp lập hồ sơ quản lý đối với học sinh, thanh, thiếu niên có nhiều lần vi phạm pháp luật để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, đấu tranh với các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản, các đối tượng mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng thường tụ tập hoạt động xung quanh các trường học để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm điều kiện phát sinh tội phạm từ thanh, thiếu niên, không để các loại tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, thanh, thiếu niên.

Trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hoạt động của Tổ công tác đặc biệt 238 tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng, ngổ ngáo tụ tập. Đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, trật tự công cộng, tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ và công cụ hỗ trợ, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm đường phố.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn