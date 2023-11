Giá sữa bột tiếp tục giảm, thị phần tăng trở lại, liệu cổ phiếu VNM sẽ hút tiền?

Lợi nhuận quý 3/2023 của Vinamilk lên cao nhất hai năm

Vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu VNM - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần 15.636 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu trong kỳ, doanh thu từ sữa trên thị trường nội địa, đường và doanh thu khác đã giảm 4%, đạt 13.253 tỷ đồng (chiếm 84,7% tổng doanh thu); doanh thu xuất khẩu tăng 5%, đạt 1.246 tỷ đồng (chiếm 8% tổng doanh thu); và doanh thu từ các chi nhánh nước ngoài, gồm: Driftwood (Mỹ) và Angkor Milk (Campuchia) tăng 2%, đạt 1.138 tỷ đồng (chiếm 7,3% tổng doanh thu).

Một số sản phẩm của Vinamilk như Sữa đặc Ông Thọ đã ghi nhận tăng trưởng luỹ kế hai chữ số trong 9 tháng đầu năm nay.



Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ của Vinamilk đã giảm 6,7%, do đó lợi nhuận gộp đã tăng 3,2%, đạt 6.555 tỷ đồng trong quý 3/2023.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của doanh nghiệp sữa này đã tăng hơn 43%, đạt 484 tỷ đồng, nhờ lãi tiền gửi tăng.

Đối với các khoản chi phí, chi phí tài chính giảm 23%; chi phí bán hàng tăng 3,7%; và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,8%.

Kết quả, Vinamilk báo lãi ròng 2.533 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khoản lợi nhuận lớn nhất theo quý của doanh nghiệp này trong hai năm trở lại đây và cũng là quý thứ hai liên tiếp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Vinamilk ghi nhận tổng doanh thu thuần 44.750 tỷ đồng và lãi ròng 6.668 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,3% và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành hơn 70% mục tiêu doanh thu và hơn 77% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm nay.

Ban lãnh đạo Vinamilk cho biết, các hoạt động marketing đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho nhiều nhãn hàng của doanh nghiệp. Điển hình, doanh thu 9 tháng đầu năm nay của Sữa đặc Ông Thọ và Sữa bột người lớn Sure Prevent ghi nhận tăng trưởng lũy kế gần hai chữ số. Doanh số trong quý 3/2023 của dòng Sữa Super Nut 9 loại hạt và Sữa tươi Green Farm tăng lần lượt gần gấp 3 lần và 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thị phần trong nước của Vinamilk tính đến cuối tháng 9/2023 đã tăng thêm gần 200 điểm cơ bản so với hồi tháng 1/2023, theo chia sẻ của ban lãnh đạo Vinamilk. Hiện Vinamilk kỳ vọng sẽ đưa thị phần chung trở về như trước khi đại dịch xảy ra nhờ chiến lược tái định vị thương hiệu.

Đây được xem là những tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường ngành sữa nói riêng, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn do nhu cầu vẫn chưa phục hồi bền vững. Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen IQ cho biết, doanh số bán FMCG của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng riêng trong quý 3/2023 lại giảm 2% so với quý 3/2022. Tương tự, doanh số các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong quý 3/2023, doanh số đã giảm tới 4% so với quý 3/2022.

Giá sữa bột thế giới tiếp tục xu hướng giảm, cổ phiếu VNM sẽ hưởng lợi?

Diễn biến giá sữa bột SMP và WMP trên thế giới trong quý 3/2023. (Nguồn: Bloomberg, Fonterra, VCBS)



Theo dữ liệu của hãng chứng khoán Vietcap, biên lợi nhuận gộp của Vinamilk đang tiếp tục được cải thiện, đạt 41,9% trong quý 3/2023, tăng 140 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước khi giá sữa bột đầu vào liên tục giảm.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp của thị trường nước ngoài (Driftwood, Angkor Milk và xuất khẩu) tăng 250 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp của thị trường nội địa tăng 120 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2023, giá sữa bột thế giới tiếp tục ở mức thấp. Cụ thể, giá sữa bột gầy (SMP) tiếp tục đi ngang trong quý 3/2023, đạt 2.565 (USD/tấn). Sữa bột nguyên kem (WMP) có nhịp giảm khoảng 20% vào cuối tháng 8/2023, nhưng đã hồi phục nhẹ vào cuối quý 3/2023, đạt 2.799 (USD/tấn), chủ yếu do sản lượng xuất khẩu tại Australia và Mỹ cùng giảm mạnh.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu VNM của Vinamilk từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Hãng chứng khoán Vietcombank Securities (VCBS) hiện nhận định giá sữa bột có thể tiếp tục giảm hoặc giữ ở mức thấp trong thời gian tới trong bối cảnh Trung Quốc giảm nhập khẩu. Sản lượng sữa nội địa của Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian qua đã khiến nhu cầu nhập khẩu sữa bột của nước này giảm. Đồng thời, mức tiêu thụ sữa bột tại Trung Quốc đang chững lại khi số trẻ sơ sinh năm nay ước giảm 16% so với năm trước, chỉ còn khoảng 8 triệu bé.

Giá sữa bột ở mức thấp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của Vinamilk được tiếp tục cải thiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, VCBS lưu ý, nếu nhu cầu nhập khẩu sữa bột của Trung Quốc tăng trở lại thì giá sữa bột thế giới có thể đảo chiều do Trung Quốc vẫn đang là nước nhập khẩu sản phẩm sữa nhiều nhất thế giới, có sức chi phối mạnh đến diễn biến giá trên toàn cầu.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Vinamilk, trong trung hạn, các tác động từ thị trường thế giới lên chi phí đầu vào của Vinamilk có thể được kiểm soát tốt hơn khả năng tự chủ về nguồn sữa tươi trong nước tăng lên nhờ các dự án đang triển khai hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 3/11, thị giá cổ phiếu VNM đạt 70.000 đồng/cổ phiếu. So với mức đáy ngắn hạn hồi tháng 6/2023, cổ phiếu VNM đã phục hồi hơn 10%.



Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn